Uppgifter om att kidnappade biskopar släppts förnekas – ”Det finns inga officiella rapporter”

Det var under måndagen 22 april 2013 som två syriska biskopar kidnappades under dramatiska omständigheter av okända rebellgrupper utanför staden Aleppo i Syrien. Den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Yuhanna Ibrahim och grekisk-ortodoxe Bolous Yazejy var på väg till en by i närheten av den turkiska gränsen för att förhandla om frisläppandet av två kidnappade präster.

Redan några dagar efter kom uppgifter om att de båda biskoparna hade frisläppts och återfått friheten. Därefter har uppgifter om att de lever framkommit med jämna mellanrum.

Uppgifter som finns om biskoparna bekräftas av Sait Yildiz, Sverigeordförande för Assyriska demokratiska organisationen, ADO.

– Det har kommit många signaler om att de lever, men man kan inte alls kan vara säker. Vi har inga fler detaljer, just för att det enligt uppgift pågår överläggningar om biskoparna, säger Sait Yildiz.

Enligt andra rapporter finns biskoparna i ett område sydost staden Deir al-Zour (Albaghoz), som fortfarande kontrolleras av IS. I området ska även andra tillfångatagna finnas som utländska journalister och soldater från syriska-, irakiska- och Fria syriska armén.

Det verkar vara svårt att hitta tillförlitlig information om biskoparna?

– Ja, tyvärr. Det finns inga officiella rapporter. Alla uppgifter vi har är andra hands uppgifter och bör tas med mycket stor försiktighet, säger Sait Yildiz.

