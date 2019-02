Tre partier ville ha tillbaka äldreombudsman i Södertälje – röstades ner

Anmäl text- och faktafel

För ett år sedan, i februari 2018, lämnade en kommuninvånare in ett medborgarförslag om att återinföra en äldreomsorgsman. Funktionen fanns för drygt 10 år sedan, men avvecklades 2009. Äldreombudsmannen kunde bland annat hjälpa till med att nå rätt person och föra fram synpunkter.

Idag hänvisas Södertäljeborna till att istället lämna synpunkter via ett formulär på webben, via en blankett eller genom att ringa kontaktcenter. Kommunens biståndshandläggare erbjuder alla som fyllt 80 år information vid hembesök, kommunens anhörigkonsulenter kan fånga upp synpunkter, och så finns det ett pensionärsråd (knutet till kommunstyrelsen) som ger äldre möjlighet att påverka kommunal verksamhet. Det skriver kommunens utredare i underlaget som äldreomsorgsnämnden hade på sitt bord på årets första möte. Social- och omsorgskontorets förslag var att avslå medborgarförslaget, bland annat eftersom äldreomsorgsnämndens ekonomi inte är i balans.

När politikerna skulle besluta begärdes votering (omröstning). Tre politiker röstade ja till att medborgarförslaget skulle bifallas och att en äldreombudsman införs. Nio politiker röstade nej.

Ja-rösterna kom från Mariusz Kawecki (SD), Anders Rylander (L) och Björn Eriksson (Realistpartiet).

Både Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

"Att lämna in synpunkter måste vara enkelt, just den omständigheten att det finns så många kanaler in till kommunen kan vara förvirrande för äldre. Inte heller är alla äldre datorvana så hemsidesvägen in till kommunen kan upplevas som avskräckande" skriver Anders Rylander i sin reservation.

"I andra sammanhang talar representanter för kommunens styrande majoritet om att ekonomin är bra (...) En ombudsman kan bidra till höjd kvalité och brukarnöjdhet och skulle kosta ändå lite jämfört med de summor som kommunen spenderar totalt" skriver Mariusz Kawecki (SD) i sin reservation.