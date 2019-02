Tre nationalepos och tre nationer – den baltiska litteraturen och nationalismens frihet

Genom romantikens framväxt under andra hälften av 1700-talet rörde sig det politiska tänkandet från upplysningens materialism, universalism, mekaniska världsbild och förnuftstro till en vurm för det andliga, lokala, organiska och känslomässiga. Denna omvandling kom på bred front inom litteratur, vetenskap, konst och filosofi. Ur den sprang också nationalismen, vars främste tänkare var den tyske filosofen Johann Gottfried Herder.

Uppvuxen under torftiga förhållanden hade han likt många andra preussare lärt sig läsa genom Bibelstudier. Trots sin fattigdom fick den unge Herder möjlighet att studera teologi vid universitetet i Königsberg. Där lärde han känna Immanuel Kant och Johann Georg Hamann, två av tidens mest framträdande tänkare.

Kant var en upplysningsfilosof, förnuftsinriktad och kosmopolitisk, men med sin teori om att vi inte kan lära känna världen i sig utan bara hur vi uppfattar den, samt idén om estetiska värden som något sublimt bortom förståndet, öppnade han oavsiktligt dörren till romantikens mer idealistiska och relativistiska förhållningssätt.

Hamann var en central figur i det som långt senare har kallats motupplysningen. Präglad av sin pietistiska bakgrund var han snarare en mystiker än rationell filosof och formulerade sina idéer i dunkla fragment och poetiska aforismer i stället för i logiska system med klar argumentation. Det gjorde att Hamann fick ett stort litterärt inflytande på Johann Wolfgang von Goethe och andra av tidens stora skriftställare.

Han förordade frigörelsen av känslan och fantasin från förståndsväldet och gjorde ett betydande intryck med sina banbrytande tankar om språket. Hamann hävdade att poesin är vår äldsta uttrycksform och motsatte sig en allmän styrning av språkriktighet till förmån för dialekter och vardagligt tal.

Herder blev Hamanns protegé och delade sin mentors stora språkintresse. Han utvecklade Hamanns tankar om att språket formar tänkandet, våra tankar kan helt enkelt inte kan skiljas från våra ord.

Från den språkuppfattningen är inte steget lång till ett omfamnande av kulturell mångfald och kulturrelativism. Herder hävdade att människan är en kulturvarelse som i språk, seder och traditioner kan ta sig otaliga former. Han tyckte att det var något att bejaka, vi ska tolererar och respektera att andra människor ordnar sina liv på andra vis än vi själva. Av det skälet motsatte sig Herder imperialism, kolonialism och förtryck av kulturella minoriteter. Han var inte heller rasist, trots att rasteorierna då följde i kolonialismens kölvatten, var Herder klar över att människans biologiska natur är en.

Han tänkte sig att nationer växer fram ur sammansatta kulturella processer och generationer av mänskliga relationer inom geografiskt avgränsade områden. Dessa gemenskapers anda kommer till uttryck i språket och i konstnärliga uttryck som litteratur och folkmusik.

Herders nationalism är varken chauvinistisk eller strängt kollektivistisk, han var även en tydlig företrädare för romantiken genom att hävda en tydlig individualism, att enskilda människors egenart formas i den kulturella och nationella särarten. I denna tanke skönjs också den romantiska rörelsens hjältedyrkan som hänger samman med nationalism och nationellt uppvaknande.

Samtidigt som Herder skrev om nationers särprägel diktade den lutherske prästen Kristijonas Donelaitis katolska Litauens nationalepos ”Metai” (”Årstiderna”), det första litterära verket skrivet på litauiska.

Donelaitis levde i Preussiska Litauen där flertalet av invånarna var tyskar. Litauen var det sista landet i Europa att kristnas, det skedde först i slutet av 1300-talet under hotet från den mäktiga Tyska Orden. Formellt bildades samväldet Polen-Litauen 1569, men med tiden kom Litauen efter flera krig att styckas upp mellan Preussen och Ryssland för att efter Napoleonkrigen helt bli en del av det senare.

I ”Årstiderna” (1775) skildrar Donelaitis de fattiga livegna litauiska böndernas seder, traditioner och vardagsliv genom årets cykel. Långt före realismens litterära genombrott på 1800-talet tar sig Donelaitis an sitt ämne genom en verklighetsnära beskrivning som syftar till att ge en sann bild av sina landsmäns liv.

Han formulerar ett litauiskt ”vi” i motsatts till ett tyskt ”dom”. Det främmande herrefolket lever gott medan de utsugna litauerna sliter. Möjligen låter den pietistiske Donelaitis idealisera ursprungsbefolkningen när han framhäver deras flit, fromhet, ärlighet och laglydnad. Litauernas samhällsmedvetande är än så länge vilande, det är bara ett fåtal män som tar till orda mot den preussiska överhetens förtryck och exploatering, men dessa framställs intressant nog som förtappade personer. Donelaitis skriver i sann luthersk anda alla människor var skapta som jämlikar i begynnelsen, men att de sedan fått sina roller som herrar och tjänare. De senare sörjer han för, men förordar inte att de reser sig mot makten.

Samtidigt utgör distinktionen mellan litauer och tyskar en viktig nationalistisk och moralisk dimension i ”Årstiderna”. Det enkla folket vårdar sunda seder medan de invandrade herrarna besudlar den litauiska jorden med fylleri och okristliga beteenden. Donelaitis uppmanar sina landsmän att underordna sig tyskarna, men samtidigt se till att bevara sitt språk och sina traditioner. Det är ett passivt motstånd mot den tyska kulturimperialismens malström han vill se.

”Årstiderna” är likt de antika klassikerna skriven på vers, men är inte ett epos av homeriskt slag. Diktverket är i stället uppbyggt av flera poetiska reflektioner. Personer är flyktigt beskrivna, de utgör delar i en organisk helhet, ett sorts dynamiskt liv av handlingar och ord som uppgår i en större berättelse om nationen Litauen. Genom bruket av symboler och överdrifter höjer Donelaitis stegvis den verklighet han beskriver till ett högre plan tills vi bevittnar den litauiska folksjälen. Denna frambesvärjer han ur de enkla bönderna, för deras inre känner han väl och Donelaitis lyckas dessutom dikta en poesi som blir begriplig och familjär för dem själva. Den realistiska beskrivningen av litauernas liv, strävan, fröjder och sorger förenas med en mytisk vision om den nation som ännu ligger i dvala.

De andra baltiska nationaleposen är av tydligare episkt slag och sammanfaller också med nationalismens som rörelse under 1800-talet. Knappt ett sekel efter Donelaitis mästerstycke skrev esten Friedrich Reinhold Kreutzwald Estlands nationalepos ”Kalevipoeg” (1853).

Kreutzwalds föräldrar var livegna, men när livegenskapen avskaffades 1815 fick de möjlighet att skicka sin då 12-årige son till skolan. Han blev sedan själv lärare och därefter läkare.

”Kalevipoeg” (”Kalevs son”) bygger på gamla estniska myter, sånger och sagor som vännen Friedrich Robert Faehlmann samlade in före sin död 1850. Den kom att bli startskottet för Estlands nationella uppvaknande.

Influerad av Finlands nationalepos ”Kalevala”, sammanställt 15 år tidigare, skrev Kreutzwald ”Kalevipoeg”. Eposet utgår från en uråldrig estnisk muntlig berättartradition om inhemska myter och gudar, men också kristna motiv.

I sägnerna omnämns jätten Kalevipoeg och denne som står som modell för Kreutzwalds hjälte. Kalevipoeg är identisk med Kullervo i ”Kalevala” och är son till Kalev (Kalervo i ”Kalevala”), som enligt myten är Estlands förste kung.

Kalevipoeg är frejdig typ med övermänsklig styrka som ger sig ut på alla möjliga äventyr och upptäcktsfärder. Ridderligt undsätter han gärna sköna möer, men är själv både mördare och våldtäktsman.

I en parallell berättelse till sagan om Sigurd Fafnesbane (återfinns medeltida diktverk som isländska ”Snorres Eda”, nordiska ”Völsungasagan” och tyska ”Nibelungsången”) köper Kalevipoeg ett svärd av den finske mästersmeden Ilmarine. Denne har under sju år smitt en magisk klinga som är så kraftfullt att Kalevipoeg kan klyva ett städ med den.

Smeden bjuder in till gästabud och där ölet och mjödet går in går vettet ur. Kalevipoeg skryter om att han våldtagit en värnlös finsk tös och blir osams med smedens son som upprörs över estens kvinnosyn. Det urartar och Kalevipoeg slår ihjäl sonen med vapnet som dennes far smitt. Han flyr Ilmarine, nu inte ”bara” som våldtäktsman utan också som mördare och tjuv. Smeden kastar som hämnd en dödlig förbannelse över honom.

”Kalevipoeg” handlar om en monarks och en nations mognad. Kalevipoeg får så småningom sona sin ungdoms brott i Finland, men innan dess återvänder han till Estland för att bli kung och där plöjer han jorden, utrotar rovdjuren och bygger städer och borgar. Expeditionerna till världens ände (Lappland och Island) samt helvetet symboliserar sökanden efter både geografisk och andlig kunskap. Ett utlevande och syndigt liv som prins ersätts med en ansvarstyngd tillvaro som kung. Det slutliga provet för hjälteregenten blir att strida mot de järnbeklädda män som invaderar Estland (danska och tyska riddare som kolonialiserade landet på 1200-talet).

Kalevipoeg lyckas värna sitt rike, men förlorar så många kära kamrater i striderna att han utom sig av sorg drar sig undan i ödemarken. Där dör Kalevipoeg när han i ett ödesdigert misstag kliver på svärdet han själv stulit. Under sin färd till helvetet har han besegrat självaste djävulen och fjättrat denne vid en klippa. När Kalevipoeg avlidit ger gudarna honom hedersuppdraget att vakta porten till satans rike så att hin håle inte kan komma därifrån, men en dag ska fan slita sig ur sina bojor och då ska också den fallne hjälten återvända och befria sitt folk från främlingars förtryck i en slutlig strid.

Lettland var sist med att få ett nationalepos. Poeten Andrejs Pumpurs färdigställde ”Lāčplēsis” (”Björndräparen”) först 1887. Han växte upp i ett mycket enkelt hem, men fick som pojk möjlighet att läsa vid lutherska kyrkskolan. Sedan arbetade Pumpurs som flottare och fick då höra många av de folkliga lettiska berättelserna och sångerna vilket inspirerade honom till egen diktning.

Han deltog som frivillig i Rysslands krig mot turkarna 1876 och stred tillsammans med de allierade serberna. I Serbien hade den nationella rörelsen vuxit sig stark (landet blev självständigt genom kriget) och det gjorde ett kraftfullt intryck på Pumpurs. Han fortsatte sedan sin militär karriär inom den ryska armén och placerades så småningom i hemlandet igen.

”Björndräparen” handlar om hjälten med samma namn som utvalts av gudarna att skydda det lettiska folket. Gudarna låter denne föddas av en björnhona och han äger därför omänsklig styrka, men får först sitt namn efter att djuriskt ha spräckt en björns huvud genom att dra dess käftar isär med sina bara händer.

Mot det lettiska folket konspirerar djävulen, förhäxade letter, påven och tyska korsriddare. De vill kristna landet och göra sig kvitt de gamla gudarna. Efter att ha besegrat esternas jätte Kalevipoeg i en tvekamp blir de två hjältarna vänner och hjälps åt att framgångsrikt slå tillbaka de tyska försöken att invadera Baltikum.

Till slut skickar Tyska Orden den mystiske Svarte Riddaren som i kamp med Björndräparen lyckas hugga av dennes öron. Blödande döende använder den lettiske hjälten sina sista krafter till att kasta sig över Svarte Riddaren och tillsammans faller de ner i en flod och sjunker brottandes i det mörka vattnet. Men dagen kommer då Björndräpparen till sist lyckas besegra Svarte Riddaren och återvänder ur djupet för att befria Lettland.

I ”Björndräparen” återger Pumpurs den lettiska skapelsemyten och andra gudasagor. De historiska händelserna som i mytisk form skildras rör den kolonialisering som tyska riddare genomförde under 1100-talet. Den tyska dominansen höll i sig till 1500-talet då större delen av Lettland införlivades i Polen-Litauen. På 1620-talet invaderade Gustav II Adolf Lettland och landet var under svensk kontroll till dess att Karl XII besegrades av ryssarna vid Poltava 1709. Även under det ryska styret kom tyskarna att utgöra en härskarklass i Lettland medan flertalet letter i praktiken levde som livegna ända fram till den nationella frigörelsen 1919.

De tre baltiska nationaleposen avgränsar alla de nationella identiteterna gentemot balttyskarna, men mobiliserade också folken mot Ryssland. Samtliga verk fick sedan också stor betydelse för att odla nationalistiska stämningar under sovjettiden. De sattes upp för scen och filmatiserats för att skapa ytterligare en våg av nationellt medvetande, ett framträdande exempel är rockoperan ”Björndräparen” (1988) som antände letternas frigörelse från den vacklande sovjetiska överheten.