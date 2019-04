Scanias nya gjuteri ska producera tre gånger mer utan att anställa fler: ”En jättestor utmaning för våra medarbetare” ”

Anmäl text- och faktafel

I en byggbods fikarum startar evenemanget som ska uppmärksamma att Scanias nya gjuteri nu börjar byggas. Där det idag bara syns sten och grus på platån bredvid E20, med utsikt över Södertälje, ska det snart stå en byggnad där produktionen ska vara igång redan 2021.

– Det är otroligt tidspressat, det ska gå väldigt fort. Det är det goda samarbetet som avgör om vi lyckas att bygga det här på drygt ett år eller ej, säger Lars Jonson, Skanskas vice vd, uppriktigt.

För Skanska är uppdraget värt cirka 600 miljoner kronor, för Scania är det en investering på cirka 1,5 miljarder.

– Det är jättestort för oss. Vi säkerställer kvalitén och framförallt förmågan att vara konkurrenskraftiga, säger Stefan Palmgren som är globalt ansvarig för Scanias komponenttillverkning.

Det nya gjuteriet kommer kunna producera tre gånger mer än idag, och de motorblock och cylinderhuvud som rullar ut från anläggningen ska inte bara sitta i Scanialastbilar.

– Vi kommer försörja även vår kollega i Traton-gruppen, MAN, med 75 procent av deras volym. Det handlar om 13-litersmotorn, säger Stefan Palmgren.

När gjuteriet står klart kommer Scania successivt att ta hem produktion som idag köps in av externa leverantörer. Ett exempel är motorblocket till Scanias V8, som inte gjorts i Scanias regi sedan 1992 då gjuteriet i Sibbhult lades ner.

Trots att det nya gjuteriet ska öka sin produktion, så ska nuvarande personalstyrka på cirka 200 personer inte växa.

Hur är det möjligt?

– Det är det som är Sveriges framgång: utveckla vårt sätt att jobba, effektivisera och automatisera. Vi har ett gjuteri från 1914 idag så det är klart att det hänt lite grann, säger Palmgren.

De anställda ska inte behöva jobba hårdare?

– Vi är väldigt noga med ergonomi. Vi kommer att avlasta det fysiska arbetet, det kommer att bli mer processövervakning, mer automatisering så det är en jättestor utmaning för våra medarbetare, att ta ett kliv från ett ganska manuellt arbete till att sköta om automatiserade processer. Det kan vara en stressfaktor att ta sig in i den kunskapsbiten. Det har vi startat med och ett stort antal medarbetare är redan redo att ta sig an den resan och de andra kommer vi gå in med utbildningspaket på.

Hur kommer Södertäljeborna märka att Scania får ett nytt gjuteri?

– Det kommer att vara ett landmärke. I övrigt kommer man inte märka så mycket. Vi flyttar nu ut verksamheten som idag ligger mer centralt, ibland har vi lite lukt och ljud därifrån, så vi ser fram emot att det blir en förbättring.

Från fackligt håll ser man positivt på förändringen.

– Gjuteriarbete är en tuff arbetsmiljö så ur fackligt perspektiv är det ett lyft för personalen. Det är klart att många i början kände oro, "kommer jag att klara av den nya tekniken". Men nu förstår man att det här blir en chans att lära något nytt, säger Michael Lyngsie, ordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Scania.

TV: Stefan Palmgren om utmaningarna för medarbetare på nya gjuteriet

Några fakta om det nya gjuteriet

• Produktionen kommer bestå av motorblock och cylinderhuvuden för Scanias raka 9- och 13-litersmotorer samt 16-liters V8-motor.

• Gjuteriet ska drivas på el från förnyelsebara energikällor. Energiförbrukningen per tillverkat ton halveras jämfört med nuvarande gjuteri, men den totala energiförbrukningen ökar i och med att fler ton kommer tillverkas.

• 70 procent av den sand som används för att tillverka gjutformar kommer kunna återvinnas i den nya anläggningen.