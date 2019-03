Nya siffror: Södertälje förbrukar näst mest vatten i landet

Anmäl text- och faktafel

Södertäljeborna har en del att jobba på när det kommer till att hushålla med vatten. Det står klart om man tittar på resultatet av en undersökning som sanitetsföretaget Grohe gjort inför världsvattendagen den 22 mars.

Landets 20 största kommuner har tillfrågats om mängden debiterat vatten under 2018 vilket inkluderar både hushåll och industri. I Södertälje kommun konsumerades i genomsnitt 81 062 liter vatten per person under fjolåret vilket är näst mest i landet. Bara Helsingborg med sina 83 189 liter per person gjorde av med mer vatten.

Den kommun som förbrukade minst vatten under 2018 var Nacka, där endast 55 529 liter per person konsumerades. I Södertälje gick det åt 46 procent mer vatten per person.

Om undersökningen:

Uppgifterna om kommunernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör. Förbrukningen bygger på debiterat vatten under 2018 och inkluderar både hushåll och industri. Vattenbetyget har tagits fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare (Statistiska Centralbyrån 2018). Därefter har snittet delats på 10 000. Ju lägre vattenbetyg desto bättre. Kartläggningen genomfördes i mars 2019.

Källa: Grohe