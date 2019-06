Nya målningen under Turingebron klar: ”Jag fick fria händer”

Anmäl text- och faktafel

Originalskissen till målningen blev klar för två år sen, men det är först nu som Södertäljekonstnären får se sitt verk Mantis växa fram på betongen.

– Det här är ju nästan piken på ens målerikarriär, det är det man jobbat för. Att få ett så här stort offentligt jobb, säger Daniel Zalewski.

Det var efter att han sett ett naturprogram som fascinationen för mantisräkan växte fram. Räkans komplexa seende la grunden – och namnet – till muralmålningen.

– Vad ser den i ett korallandskap?

Daniel Zalewski gör det lätt för gångtrafikanterna att för en stund få befinna sig just där. Under bron hade lika gärna kunnat vara djupt ner i havet – ett undervattenslanskap med mycket färger, mjuka former, balans och harmoni.

– Jag fick fria händer så jag hade kunnat skapa vad som helst. Även om jag själv kan gilla smal konst så hade det kunnat bli ogreppbart här. Jag ville skapa nåt som alla kan koppla till.

Södertäljeborna är vana vid att väggarna under Turingebron är fyllda av färg, men efter en renovering av bron hösten 2016, som LT tidigare skrivit om, förstördes de tidigare muralmålningarna. Förra sommaren återskapades ett av verken – Kampen för freden. I år blev det Daniel Zalewskis uppgift att måla väggen mitt emot.

På onsdagseftermiddagen duggar det lätt. Grundarbetet med Mantis är nästan klart, Daniel Zalewski planerar att vara färdig med all ifyllning samma kväll. På söndag ska hela målningen vara klar. De yttersta väggarna, som inte skyddas av brotaket, måste torka från regnet innan linjer och högdagrar kan målas dit. Trots det halvfärdiga resultatet har Daniel Zalewski redan fått bra respons av förbipasserande.

– Det här är det roligaste jag gjort på länge.

Samtidigt vill han ge sin uppdragsgivare, Södertälje kommun, en liten uppmaning.

– De borde bli bättre på att ge unga människor en plats och en sån här chans. Det skulle kunna motivera och tända en gnista hos många.