Många larmade efter den höga explosionen vid S:t Afrems festlokal – entrén söndersprängd igen

Anmäl text- och faktafel

I september 2018 exploderade något vid festlokalen intill S:t Afrems kyrka i Geneta. Då förstördes entrén och köket som hade ytterväggen mot entrén. Under torsdagsnatten ägde en snarlik explosion rum på samma plats, bara nio månader efter det första tillfället. Vittnen pratar om en hög smäll som hördes över hela Södertälje och många larmade under natten, men ingen person ska ha skadats vid detonationen. Polisens bombtekniker sökte under fredagsmorgonen genom området och senare på förmiddagen jobbade polisens tekniker på platsen som spärrats av under utredningen.

Polisen arbetade på förmiddagen med att ringa runt till omkringliggande verksamheter och personer, för vittnesförhör. Dessutom satte polisen in extra resurser på plats, om allmänheten vill lämna tips eller prata.

Det har inte funnits några kända hot mot någon av de syrisk ortodoxa församlingarna, men trots det har både S:t Afrem och S:t Jacobs katedral valt att fokusera extra på säkerheten, särskilt kring stora högtider. S:t Afrem har dessutom beviljats knappt 100 000 kronor i statsbidrag och fått tillstånd att sätta upp kameror på kyrkans fasad, efter den första explosionen mot kyrkans festlokal. Utredningen lades nyligen ner då de spår som säkrats inte lett till att hitta någon misstänkt.

Det är främst rädsla för terrorbrott som fått församlingarna att fokusera på säkerheten.

– Det sker allt mer hot och angrepp mot kristna i världen. Det som hände på Sri Lanka har påverkat vår församling mycket, många är rädda, har funderingar och har frågor kring säkerheten, säger Robert Halef, vice ordförande för S:t Afrems kyrka, i en tidigare intervju angående säkerheten kring påsk.

En ny förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse har upprättats.

Kan liknande händelser påverka om man får utökat tillstånd för kameraövervakning?

– Nu jobbar inte jag på avdelningen för tillstånd, men det kan säkert påverka. Sedan vet jag inte i vilken omfattning som församlingen har tillstånd för kameraövervakning i dag. Men det är självklart något som vi kommer titta på och om det finns något som fastnat på bild, säger Anna Westberg, presstalesperson på polisen.

LT söker representanter för S:t Afrems kyrka.