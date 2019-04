Malin Wester sjunger med Team Putte-kör – överskottet går till Majblomman

Anmäl text- och faktafel

Södertäljebon Emma Willford Thörn är utbildad sångpedagog och musiklärare. Hon undervisar i musik på en av Södertälje kommuns grundskolor och jobbar även som frilansande sångerska/musiker. På lördag (27 april kl 18) leder hon den fristående kören Team Södertälje.

– Kören består nu av cirka 25 sångglada tjejer i alla åldrar. Det finns de som har sjungit i kör sedan barnsben och de som är helt nya med körsång, säger hon och beskriver glädjen i sången och musiken som viktig:

– Vi har väldigt roligt samtidigt som vi övar ihop oss och musikens helhet får växa fram!

Team Södertälje är en Team Putte-kör efter pianisten Putte Nelsson, även känd från Postkodlotteriet. Han var med i Körslaget för ett antal år sedan, vann det årets tävling och fortsatte sedan med att leda egna körer. Putte deltar själv inte med i konserterna.

– Detta har växt till ett omfattande koncept där vi är flera körledare som leder Team Putte-körer på flera orter i Sverige, säger Emma.

Kören sjunger trestämmigt och i repertoaren finns gospel, pop och visa, helt enligt Team Putte-konceptet. Varje termin består av tio övningstillfällen som avslutas med konsert där kören framför det man har hunnit öva in. Under välgörenhetskonserten på lördag som går i vårens tecken, kommer kören att framföra en blandning av stilarna ovan. Bland sångerna finns Heaven is a place on earth, My life is in your hands, Ain't no mountain high enough och Sol, vind och vatten.

– Kvällens gästartist är Malin Wester Fröst som kommer sjunga några egenskrivna sånger, men hon kommer också sjunga några sånger tillsammans med oss i kören, säger Emma som kompas av Jonathan Lund, piano, Peter Vesterberg, bas och Albin Thörn, slagverk:

– Under våra två första terminer träffades vi på torsdagskvällar i Rosenborgskolans musiksal. Efter sommaren börjar en ny termin dit alla är välkomna att anmäla sig.