LISTA: Här är det som lånades mest på biblioteken i Södertälje 2018 – Södertäljenätverket och körkortsbok på arabiska i topp

Under 2018 har biblioteken i Södertälje haft sammanlagt 495 657 besök. Det är en minskning med 10 procent jämfört med 2017. En marginell minskning har man också sett på antalet lån, inklusive omlån, som har gått ned till drygt 320 000. Men det finns förklaring till de lägre siffrorna och Emelie Lindström, bibliotekarie i Södertälje kommun nämner bland annat de problem biblioteken i Södertälje har haft med att kunna hålla öppet på grund av vattenläckor, felande ventilation och strul med tekniken. Även den varma sommaren har påverkat antalet lån och besök negativt, inte bara i Södertälje, utan i hela landet. Under hösten fick biblioteket också ett köpstopp som gjorde att många aktuella titlar inte köptes. Ökning har man dock sett med utlåning av e-böcker- och e-ljudböcker.

– Ja, det sker en ökning hela tiden och senaste åren har den varit cirka 17 procent per år, säger Emelie Lindström, bibliotekarie i Södertälje kommun och förklarar att det är e-ljudböckerna som ökar allra mest:

– Mellan 2016 och 2017 ökade e-ljudbokslånen med 60 procent och mellan 2017 och 2018 med 102 procent.

Drömmen är att kunna åka på inköpsresa till de länder där dessa språk är talade och köpa på sig ett brett och givande utbud

En liten förklaring till ökningen kan vara att biblioteken i Södertälje ökade 2017 maxgräns på lån per låntagare från två lån till tre lån per vecka. Även e-tidningslånen via Pressreader ökar varje år; 110 procent 2015, 75 procent 2016 och 110 procent 2017.

– Pressreader är en databas här på biblioteket där besökaren kan läsa dagstidningar och tidskrifter från hela världen, säger Emelie Lindström.

Vad efterfrågas mest i Södertälje jämfört med andra platser i Sverige?

– Trots att Sverige har hög it-vana så är efterfrågan på it-hjälp stor på alla bibliotek, men kanske mer här i Södertälje. Hjälpen efterfrågas oftare av pensionärer samt av andra grupper som låginkomsttagare som inte har råd med tekniken. Även nyanlända som kommer från u-länder eller länder i krig har statistiskt lägre it-vana, säger Emelie Lindström och berättar att biblioteket ser ett behov av ett medborgarkontor eller något liknande som kan vara ett komplement till de publika datorer som man nu erbjuder.

I Södertälje har man också hög efterfråga på böcker på andra språk, där de största är arabiska, finska, ryska, spanska och polska. Något som efterfrågas mer på senaste tiden är de indiska böckerna på språk som hindi, bengali och marathi.

– Vi har svårt att tillfredsställa behov då det inom Sverige inte säljs tillräckligt med böcker på andra språk. Drömmen är att kunna åka på inköpsresa till de länder där dessa språk är talade och köpa på sig ett brett och givande utbud, men nuvarande budget tillåter inte det, säger Emelie Lindström.

Topp tio mest utlånade vuxen skönlitteratur 2018

Kvinnan på bänken – Jansson, Anna

Mannen som sökte sin skugga – Lagercrantz, David

Förlåten – Lidbeck, Agnes

Det tyska huset – Arnaldur Indriðason

Dagar av ensamhet – Ferrante, Elena

Stjärnlösa nätter – Asaad, Arkan

Sveas son – Andersson, Lena

Det förlorade barnet – Ferrante, Elena

Syndabocken – Sarenbrant, Sofie

Plågsam kärlek – Ferrante, Elena

Topp tio mest utlånade vuxen facklitteratur 2018

Taʿlīm al-siyāqah fī al-suwīd – Barzınjī, Muḥammad

Nätverket – Kayhan, Baris

Språkporten – Åström, Monika

Ett jävla solsken – Bremmer, Fatima

Taʿlīm al-siyāqah fī al-suwīd – Barzınjī, Muḥammad

Qawāʾid al-lughah al-suwīdīyah – Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin och Stjärnlöf, Sune

Monster – Lundell, Joakim

Följ fucking order – Törnkvist, Ann

Grundhjulet – Asker, Kristina

Arabisk-svensk ordbok – Michael, Issa

Topp tio mest utlånade barnböcker 6-9 år 2018

Modemysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Tågmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Fängelsemysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Slottsmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Biografmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Biblioteksmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Brandkårsmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Simborgarmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Cafémysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Sjukhusmysteriet – Widmark, Martin och Willis, Helena

Topp tio mest utlånade barnböcker 9–12 år 2018

Nidstången – Larsson, Åsa, Korsell, Ingela och Jonsson, Henrik

Rum 213 – Angerborn, Ingelin

Fly fältet – Kinney, Jeff

Helt ute – Kinney, Jeff

Satsa allt – Kinney, Jeff

Gregs bravader – Kinney, Jeff

Femte hjulet – Kinney, Jeff

Grimmen – Larsson, Åsa, Korsell, Ingela och Jonsson, Henrik

Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv – Russell, Rachel Renée

Mylingen – Larsson, Åsa, Korsell, Ingela och Jonsson, Henrik

Topp tio mest utlånade ungdomsböcker 2018

En ö i havet – Thor, Annika

Hungerspelen – Collins, Suzanne

Norra Latin – Bergmark Elfgren, Sara

Godnatt Mister Tom – Magorian, Michelle

Guldkompassen – Pullman, Philip

I dödens labyrint – Dashner, James

Divergent – Roth, Veronica

Pojken i randig pyjamas – Boyne, John

Oraklets gåta – Riordan, Rick

I dödens stad – Dashner, James

Född till hjälte – Riordan, Rick