Krönika: I år är hemestern hippare än någonsin

Den här veckan har du fått LT och SP:s gemensamma sommarbilaga i brevlådan, 72 härliga sidor med sommarläsning. Kanske är årets semester spikad redan. Eller tvekar du fortfarande? Då kan en hemester vara alternativet.

Staycation blev ett hett begrepp i USA sommaren 2008 när bensinpriset och den ekonomiska krisen gjorde att många amerikaner inte upplevde sig ha råd med semester. Det svenska ordet hemester myntades av radioprogrammet Spanarna strax efter och 2009 fanns ordet med på språkrådets lista över nyord.

En andra klassens semester och dötråkigt? Tvärtom. Hemester är hippt – och miljövänligt.

Södertälje och Nykvarn har så mycket att erbjuda. Och handen på hjärtat - när tog du dig tid att utforska och uppleva din hemmiljö senast? Hur länge sen är det egentligen du åt kakor tills du storknar på Taxinge slottscafé? När vandrade du längs Sörmlandsleden med barnen, när tog du linfärjan över och fikade på Oaxen, eller gick på konsert på Idala? Säkert längre sedan än när du åt nudlar i Bangkok eller lapade sol vid poolkanten i Playa de las Americas på Teneriffa.

Jag har flera favoritställen i Södertälje, min väninnas veranda på en lummig bakgård i Rosenlund, dit solen når med varma strålar hela kvällarna till exempel. Att sjunka ner i korgstol där, sparka av sig skorna och skåla med ett glas champagne medan stressen försvinner bort någonstans över sjukhuset är alldeles ljuvligt. Likaså att slå sig ner under en annan väninnas äppelträd i Nykvarn och bara vara. Eller för all del – att ta ett varv runt Maren under lunchen. Bryggan, solglittret i vattnet, måsarnas skrik är något av en livlina när man är fångad i vardagens måsten vid skrivbordet. Och det tar ju bara ett par minuter...

Att ta en cykeltur ner till stan, köpa en glass och dingla med benen på bryggan kan vara precis lika mycket värt som att kånka runt en tung ryggsäck och flänga runt på Eurodisney i Paris. Om inte mer värt. Att bara släppa alla vardagsbestyr och vara hemma tillsammans visar fler och fler forskningsrapporter är det bästa för familjen. Att umgås och bara hänga tillsammans gör gott. Vårt tankesätt har förändrats, det är inte längre status att resa så långt bort som möjligt och checka av sevärdheter och fylla hyllorna med souvenirer, utan att ta hand om varandra och värna sin närmiljö. En sund förändring mot en bättre värld.

Sommarbilagan är fylld med tips för en härlig hemester, och finns att hämta på en rad ställen om du missat den. Vi hoppas att du inspireras och tycker att den är lika kul att läsa som vi har tyckt det varit att göra den – trevlig semester!