Jenny startade en välgörenhetsorganisation för Jordaniens fattigaste: ”Jag kunde se glädjen i deras ögon”

2010 jobbade hon själv som kapitalförvaltare och tillsammans med sin make Mohammed (Mo) levde Jenny Atout Ahlzén ett bekvämt liv i Amman när hon en dag bestämde sig för att följa med sin svägerska Nadia till det enorma flyktinglägret Baqa'a två mil norrut.

– Det var första gången jag kom i kontakt med "den riktiga" världen i Jordanien, man bor ju i en bubbla annars. Det var inför Eid al-adha, en muslimsk högtid då Nadia skulle dela ut kött till flyktingar och jag fick följa med, säger hon.

I decennier har palestinska flyktingar bott i enorma palestinska flyktingläger runt omkring Amman. Det rör sig ofta om stora barnfamiljer, i enrumshus bredvid varandra med toaletterna i anslutning till köket. Ytterdörrarna är inte sällan sönderrostade, avloppet dåligt dränerat och illaluktande och gardinerna ständigt fördragna eftersom husen står så tätt att grannarna annars hade kunnat kika in till varandra. Taken är gjorde av korrugerad plåt och är ofta slitna och trasiga och varje gång det regnar drabbas de boende av översvämning.

Jenny Atout Ahlzén lämnade lägret skakad.

– Jag hade aldrig tidigare kommit i kontakt med den världen och det blev en chock för mig. Jag insåg att folket där lever under väldigt knappa förhållanden, herregud vissa av dem saknade tak! Efteråt satt jag i bilen på väg hem och tankarna malde. Dels tänkte jag "varför klagar jag ens på mitt liv?", dels "En gång ska jag laga ett tak till någon".

Fyra år tidigare hade hon flyttat till Amman efter att ytterligare några år tidigare ha träffat sin blivande make Mohammed. Åren efter studenten från Täljegymnasiet hade dessförinnan tagit henne till Stockholm, England, Kalifornien och Utah. Men det var med Mohammed. "Mo", hon slog sig till ro och Jordanien har nu varit hennes fasta punkt i tolv år även om hon hälsar på mamma i Södertälje två gånger om året. Jenny är i dag anställd på ett riskkapitalbolag med säte i just Amman.

För några år sedan, över en parmiddag, insåg hon att alla hennes vänner levde genom sina barn.

– För dem så var deras barn meningen med livet, de skulle vara deras arv till världen när de själva hade gått bort. Och jag och Mo, som ju inte har barn, började prata. Om jag dör i morgon – vad lämnar jag då efter mig? Samtidigt visste jag att det fanns så många som har så fruktansvärt litet och vad gjorde jag egentligen åt det? Jag kunde inte riktigt svara på den frågan.

Sommaren 2017 såg hon till att ett hustak i ett läger blev lagat och hon passade även på att bidra med ljus väggfärg, några dörrar och kontanter till barnkläder. Men hon ville göra mer, utan att behöva gå via de stora hjälporganisationerna.

– I Jordanien finns det ett ganska litet förtroende för välgörenhetsorganisationer så jag kände mig inte trygg med att pengarna skulle komma folk till hjälp.

Jenny bestämde sig för att starta en välgörenhetsdonation där hela det donerade beloppet skulle gå till de som behövde det.

– Jag tänkte att om jag kunde ge dessa fattiga flyktingar en plattform och en röst, ett ställe där de själva får berätta vad de behöver – kanske ett tak, en dörr eller utbildning till sitt barn – så kan andra som vill donera pengar gå in där, läsa historierna och bestämma vem de vill donera pengar till.

I höstas presenterade hon hjälporganisationen Frmtoo ("From me to you") och dess hemsida, ett pilotprojekt som, om den tas emot väl, förhoppningsvis ska växa och bli en mobilapp som gör det ännu enklare att skänka pengar. Eldprovet blir i maj nästa år när muslimerna firar ramadan och brukar vara extra givmilda.

Jenny hoppas vara på väg att skapa en långsiktig transaktionsmodell som ska kunna hjälpa många fattiga till en lite bättre tillvaro, inte bara palestinska flyktingar.

– Första gången jag kom tillbaka efter att ha hjälpt till med dörrar och ett tak så kunde jag se glädjen i deras ögon. Helt plötsligt kunde de stänga om sig ordentligt utan att dörren gick sönder. Nästa gång det regnar så kommer jag att tänka på dem och veta att de inte längre kommer att drabbas av översvämning.

Jenny Atout Ahlzén

Ålder: 37

Gör: Jobbar på Silicon Badia, en av Mellanösterns första riskkapitalbolag.

Familj: Maken Mohammed, mamma Eva, bror Johan och svägerskan Nadia. Hundarna Stella och Marshall samt katten Bundo.

Intressen: Yoga, vara ute i naturen och på det lantställe vi just nu håller på att bygga samt att baka.

Aktuell: Grundare till ideella hjälporganisationen Frmtoo som under hösten har kunnat lansera en hemsida.