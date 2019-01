En hel mässingsorkester intar S:ta Ragnhilds kyrka – ”Det blir musik för orgel och brass”

Anmäl text- och faktafel

Det var så sent som i början av januari i år som Frälsningsarméns musikkår hade sin senaste konsert och då spelade man lättsam nyårsmusik. Under Göran Lundbergs ledning ges nu på söndag (27 januari) klockan 15 en brasskonsert med traditionell klassisk musik på programmet. Annat som kommer in i ljudbilden är Martin Olsson på kyrkorgel.

– Vi spelar musik av bland andra den brittiske kompositören Gustav Holst (1874–1934). Han hade lite svenskt påbrå och spelade basun i en teaterorkester innan han började undervisa och komponera musik och sång. Under några år var han professor i kompositionslära, säger Martin Olsson, organist vid S:ta Ragnhilds kyrka.

Holsts musik utmärks av originella taktarter och en effektfull orkestrering som han byggde upp med osedvanliga ackord. Ett av hans mest kända verk är ”Planeterna” och på söndag spelas ”Jupiter” ur det verket. Då för orgel och brass.

– Av den franske kompositören Gigout kommer vi att göra ett stycke för orgel och brass som heter Grand Choeur Dialogé, säger Martin Olsson och berättar att brasset även kommer att spela ”Ave verum corpus” och ”Rondo alla turca” av Mozart.

Förutom detta framförs även ett stycke av Copland för orgel och trumpet och ett stycke av Vivaldi för orgel och två trumpeter.

– Det blir ytterligare några stycken som framförs av brasset, säger Martin Olsson och påminner att det är fri entré till konserten.