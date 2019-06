Delegation från tio länder på studiebesök i Södertälje om demokrati – ”Folkbildning är en exportvara”

Anmäl text- och faktafel

Diana Yeghiazaryan är vice president för European confederation of youth clubs (ECYC), ett europeiskt förbund för ungdomsföreningar. Hon är också projektledare för ”Voluntary youth for rekognition for employability”, ett Erasmus+ projekt inom EU.

– Vi har ett internationellt samarbete mellan olika föreningar och med projektet vill vi utveckla vårt arbetssätt. För att uppnå detta har vi fem olika aktiviteter och studiebesöket i Sverige är ett av dem, säger Diana Yeghiazaryan och påpekar att föreningarna arbetar på ideell basis.

Delegationen bestod av 18 personer från olika länder som Armenien, Georgien, Ukraina, Spanien, Grekland, Cypern, Nederländerna, Belgien och Sverige. Armenien är huvudansvarig för projektet och eftersom ABF i Södertälje tidigare har initierat samarbeten med just Armenien föll valet på Södertälje. Kontakten skedde genom de armeniska föreningarna som finns här; Armeniska akademiska föreningen och Armeniskt kulturcenter i Södertälje.

Adnan Can på ABF berättar att deltagarna i delegationen kom från olika paraplyorganisationer i sina respektive hemländer och att den kunskap de tog med sig härifrån kommer därför att nå många föreningar.

– Vi har informerat om hur ABF jobbar med flyktingar och med föreningar och hur vi involverar ungdomar och engagerar volontärer. Vi har också berättat om hur studieförbund och folkbildning fungerar i Sverige och hur folkbildningen hjälper nya svenskar att komma in i samhället. Folkbildning är verkligen en exportvara, säger Adnan Can:

– Och jag har berättat om statens, regionens och kommunens roll i det hela.

Erasmus+

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet ger organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka deras kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.