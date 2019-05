Bluespicknick tillbaka för åttonde gången – behöver ha vädret med sig för lyckad festival

Årets bluespicknick bjuder inte på några riktiga dragplåster i form av större namn. Men arrangören Lars 'Lasse' Jansson från Södertälje Jazz- och bluesförening lovar desto högre kvalitet på musiken.

– Det är otroligt bra musiker, säger han.

I år kommer Kjell Gustavssons rhythm and blues orchestra som har jobbat med namnkunnige Peter Carlsson under vintern. Ida Bang and the blue tears har gästat föreningen en handfull gånger tidigare och kommer igen till picknicken. Sundlöf, Wiklund och Pettersson står för det lokala inslaget.

Sedan bluespicknicken kom i gång den här vändan 2012 så har man bara haft riktigt dåligt väder en gång. Det var 2016 då regnet till och med slog ut en del av elektroniken.

– Det har varit stor spridning. Vi har haft allt mellan ett 60-tal upp till över 1 000 betalande, säger Lasse Jansson.

Det ekonomiska stöd som föreningen hade från kommunen och ABF i början har nu försvunnit.

– Vi är beroende av att hitta sponsorer, säger Lasse Jansson.

Sedan förra året arrangerar föreningen även en bluespicknick i Folkets park i Nykvarn. Där har man ordnat med band som har lokal anknytning. Minst en person i varje band kommer från orten.

Upplägget på bluespicknicken är som tidigare år att besökarna får ha med sig både mat och alkohol då föreningen sökt specialtillstånd.

– Det är enda tillfället under året som finns, säger Lasse Jansson.

Bluesfestival med egen mat och dryck

Vad: Bluespicknick i Södertälje.

Var: Råbyscenen på Torekällberget.

När: Lördag 15 juni.

Musik: Kjell Gustavssons rhythm and blues orchestra feat. Tove Gustavsson, Ida Bang and the blue tears och Sundlöf, Wiklund och Pettersson.

En andra picknick: Föreningen ordnar även en bluespicknick i Folkets park i Nykvarn lördag 10 augusti.