Beskedet: Mälarbron stängs av igen – så ser Sjöfartsverkets plan ut

Trafikstrulet på Mälarbron i februari var bara början.

Helgen 23–24 mars kommer bron i centrala Södertälje att stängas av igen, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande på måndagen. Men upplägget ser delvis annorlunda ut den här gången.

Klockan 7.00–19.00 på såväl lördagen som söndagen kommer bron att vara helt avstängd för all trafik. Även sjöfarten stoppas från att passera under bron under dessa tider.

Orsaken är densamma som sist bron stängdes av: För att skydda brofundamenten från påkörning ska de befintliga ledverken av trä under Mälarbron ersättas av sex stycken nya i stål. Anledningen till att bron den här gången måste stängas av helt är enligt Sjöfartsverket att det här arbetet kräver en större pråm och ovanpå den en cirka 24 meter hög pålningskran. Bägge brospannen måste därför ställas i öppet läge.

För att få utföra arbetet på en helg har Sjöfartsverket ansökt om dispens hos Länsstyrelsen Stockholm och Södertälje kommuns miljönämnd. Detta eftersom gällande regler stipulerar att arbete i kanalen bara får utföras dagtid på vardagar, något som skulle innebära stora problem för all trafik, bland annat viktig trafik till och från Södertälje sjukhus.