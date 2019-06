Adressändra papperstidningen själv – och ta med dig LT vart du än ska i sommar: "Smidigaste sättet"

Det är lite som med däckskiftet och deklarationen, det finns kanske roligare saker att tänka på när sommaren snart står i full blom.

Men adressändrar man inte papperstidningen inför semesterresan blir det snabbt fullt i brevlådan, det vet alla som någon gång glömt att ställa om den. Och kommer du på det i sista stund är du verkligen inte ensam.

– Under hela juni hanterar vi väldigt stora volymer på vårt kundcenter och det har nästan uteslutande att göra med frågor om adressändring, framför allt veckan före och efter midsommar. Vi har dubbelt så höga volymer då som vid årsskiftet som också är en av våra absoluta toppar, säger Kim Ekström som är chef för LT:s kundcenter.

Därför har vi försökt göra det så smidigt som möjligt för dig som snabbt vill ställa om tidningen.

På LT:s kundservicesajt är det aldrig någon kö och dessutom öppet dygnet runt. Där kan du adressändra själv med några enkla få steg.

– Det är det allra smidigaste sättet. Och framför allt går det mycket fortare än att ringa in till kundcenter. Det är bara att gå in på lt.se/kundservice och klicka på ikonen för tillfällig adressändring och logga in om du inte redan är inloggad. Sedan är det bara att fylla i tillfälliga adressen och i start- och slutdatum för perioden, säger Kim Ekström.

– Har du inget konto kan du skapa det via länken "skapa konto", men har du redan ett digitalt konto går hela processen på under en minut, skulle jag säga. Du loggar enkelt in med samma inloggningsuppgifter som på lt.se.

Hur långt i förväg bör man göra det här?

– Det här är ju något som man med fördel kan göra redan i dag om man vet hur semesterplaneringen ser ut. Det tar uppemot fyra dagar innan adressändringen träder i kraft så det är aldrig fel att göra en eller två veckor i förväg. Om man inte vet när man är tillbaka så kan man adressändra "starten" och sedan när man vet datum man är tillbaka på hemadressen så kan man lägga in det efteråt, säger Kim Ekström.

Men bara för att du lämnar hemmet under sommaren behöver du inte ta semester från din papperstidning.

Med e-tidningen, som är en digital version av papperstidningen, kan du fortsätta läsa nyheter varje dag och behålla dagliga vanor som korsord, sudoku och kollen på vädret, börsen och tv-tablån. E-tidningen ingår i din prenumeration (nyhetspaket Komplett, Helg och Digital) och går alltid att ta del av, oavsett om du är utomlands eller i hängmattan utanför sommarstugan.

E-tidningen är enkel att ladda ned och bläddra i på datorn, surfplattan eller i mobilen. Det enda du behöver göra för att ta del av den är att logga in på lt.se och klicka på länken e-tidning. Bäst är läsupplevelsen i vår e-tidningsapp, som du hittar via App store eller Google play.

Så adressändrar du på lt.se/kundservice!

Adressändra gör du enklast och snabbast på vår kundservicesajt lt.se/kundservice, som har öppet dygnet runt varje dag. Här hittar du också svar på frågor som rör din prenumeration. Klicka på ikonen "tillfällig adressändring", skriv in den tillfälliga adressen och sätt själv start- och slutdatum för den önskade perioden. En tillfällig adressändring behöver vara minst två dagar lång, men kan pågå så länge du behöver. Tidningen kan bara adressändras inom Sverige.