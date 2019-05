30-åriga Järnaföretaget tar vatten till nya nivåer: ”Livet är inte pengar”

Anmäl text- och faktafel

”Livet är inte pengar. Det handlar om att göra något meningsfullt och känna glädjen av att skapa något. Här skapar vi ett originalkonstverk och det är väldigt tillfredsställande.”

Orden är engelsmannen och Järnabon Nigel Wells, grundare av Virbela Ateljé i Järna. Han är byggingenjören och arkitekten som utbildade sig till trädgårdsmästare och sedan 1987 har han drivit Virbela Ateljé, företaget där han kan kombinera de tre disciplinerna.

Virbela Ateljé AB jobbar med vatten. Det handlar både om det estetiska och det konstnärliga men även om funktion i form av pedagogiskt lärande, vattenträdgårdar och reningsanläggningar för avloppsvatten. Naturen är förebilden till företagets produkter.

I dag befinner sig företaget i förändring. Det har ombildats till aktiebolag och ägs av Nigel Wells, Per-Anders Carlsson och Torbjörn Frisö. Torbjörn är nyast i gänget och axlar rollen som vd. Tanken är att Nigel ska dra sig tillbaka något och ägna sig mer åt pedagogisk verksamhet. Torbjörn Frisö ska driva aktiebolaget framåt, sköta administration och marknadsföring. Även om idealisten Nigel Wells inte tycker att pengar är den största drivkraften, vill den nya vd:n ta tag i företagets kommersiella möjligheter och nå en bredare kundkrets.

– Det är för det första ett kul företag att jobba i, men det är också unikt och har stor potential. Det finns andra företag som kan det här med vatten och vattnets rörelse men inte alls på samma vis. Vi tänker ekologiskt och det vi gör blir en biotop som fåglar och insekter kan vara i. Det handlar om att vilja göra något för miljön och att vilja återskapa naturen. Nu vill vi föra ut det här lite bredare. Jag bor i Stockholm och där har vi kontor nu. Det är en viktig del i satsningen för att nå ut i länet, säger Torbjörn Frisö.

Många har kanske sett de typiska vattentrappor som företaget tillverkar. De bygger på begreppet och varumärket Flowforms, det vill säga det strömmande vattnets naturliga rörelser. Nigels stora inspiratör är den engelska skulptören John Wilks.

– Jag träffade John Wilks i Sverige och åkte till England och studerade skulptur hos honom. Flowforms är ett fenomen som John Wilks hittade när han lekte med meandern, vilket i dag är en viktig ekologisk faktor. Det handlar om form, strömmande vatten och förståelse för naturen. Flowforms har en viktig funktion som hindrar näringsämnen att vandra ut i havet eller sjöarna. I bakvattnet i en meanderslinga är vattnet lugnt och där kan liv uppstå, där kan enkla organismer leva.

Fakta:

Meander är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av vattnets erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Bukterna kallas meanderslingor (källa: Wikipedia).

LT:s reporter träffar Nigel på en innergård på Södermalm i Stockholm. Hela gården håller på att byggas om och Virbela är där för att bygga en pedagogisk och dekorativ vattenlek. Med sig har han delägaren Per-Anders Carlsson och två samarbetspartners, skulptören Helene Aurell och trädgårdsdesignern Mikael Liedbergius.

Vattentrappan har två syften. Den ska vara dekorativ men och utgöra en pedagogisk lek för barnen som går på gårdens förskola.

– Vi vill föra in vatten i staden till barnen och lära ut kunskap om strömmande vatten. Vad ser barnen i staden av vatten i dag? Här tar vi in vattnet och naturen till dem, här kan de se och upptäcka former, strömmar, bakvatten och forsar. När jag var liten kunde man sätta i klacken i backen och göra en ränna, men det är svårt att göra i asfalten, Per-Anders.

Om vi får liknande somrar som förra året gäller det att ta vara på regnvattnet.

Under de dryga 30 år som Virbéla ateljé funnits har tre produktgrenar utkristalliserat sig. Den estetiska, den pedagogiska och den ekologiska. Nigel förklarar.

– Första grenen är det estetiska. I rondellen i Fornhöjden finns skulpturen Fornskeppet till exempel. Den har Helene och jag gjort. Den andra grenen, det pedagogiska, tar upp vattnets ekologiska sammanhang, vattnets naturliga rörelser, som meander, alltså rinnande vatten i naturens mönster och former. För att lära barnen om hållbarhet måste de förstå hur vatten strömmar i naturen. Raka rännor är en mekanisk form. Där har vi en större efterfrågan nu – pedagogisk och ekologisk vattenlek.

– Den tredje grenen är till exempel ekologisk avloppsrening. Där har jag under många år byggt upp en kunskap, bland annat tillsammans med Norges lantbrukshögskola, och vi har ett projekt tillsammans med Stockholms universitet i Nyköpings kommun.

Inom den sista grenen arbetar Virbela Ateljé med bland annat gråvatten, det vill säga avloppsvatten från bad, dusch och tvätt.

Vi hoppas och tror att det här kan bli mer kommersiellt.

– Varför ska man ha en slamtank för gråvatten? Varför inte behandla vattnet på plats i vassbäddar. Jag hittade några kunder som ville prova på det här. Det har nu blivit ett system som vi kallar Aquairis BDT. Ett eget koncept som kanske inte är unikt i världen, men man slipper trekammarbrunnen. Det syresätter vattnet i ett biologiskt sammanhang. Gör man det på ett vackert sätt blir det en park. Statens fastighetsverk investerade i en stor park i Tullgarn med Flowforms som grundidé.

Kanske inte Nigel har tjänat några stora pengar på sitt företag. Han ser sina produkter snarare som en kulturimpuls än affärsidéer.

– Kultur är inte för pengar. Det är för mänsklig utveckling, säger han.

Torbjörn Frisö, den ökande klimatmedvetenheten hos folk i allmänhet, betyder den något för er?

– Ja, det tror jag att den gör. Om vi får liknande somrar som förra året gäller det att ta vara på regnvattnet. Vi är redan involverade i ett projekt i Stockholm tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet och Stockholmshem där vi ska bygga en regnbädd, en testanläggning, säger vd Torbjörn Frisö och fortsätter:

– Alla täckta ytor i stan gör det svårt för dagvattensystemet att ta emot stora mängder regnvatten. Det finns ett behov av regnbäddar och jag är övertygad att det är en grej som går att sälja i stan och till bostadsområden. Det är det här vi ska göra något med. Vi hoppas och tror att det här kan bli mer kommersiellt.