”Södertälje är världens häftigaste stad” – möt världsfotografen Staffan Löwstedt

Staffan Löwstedt tar emot LT i trädgården i Grusåsen.

– Svens hembageri hade inte hunnit baka bullar än, ursäktar han sig, och ställer fram ett par bake off-kanelbullar och serverar kaffe från en termos.

– De har annars otroliga kanelbullar.

Från den kraftigt sluttande tomten har han ingen pjåkig utsikt över staden. Långt bort på andra sidan kanalen sticker höghusen på Karlslundsgatan upp ur grönskan.

Staffan Löwstedts intresse för arkitektur är stort. Kanske var det därför han och hustrun Miro från början blev nyfikna på Södertäljes gamla stadsarkitekt Fritz Voigts egenritade tegelvilla i Grusåsen.

– Vi känner grannarna här, och jag hade sagt till dem att säga till mig om huset blev ledigt. Inte för att köpa, utan jag ville bara se huset eftersom jag är så otroligt intresserad av arkitektur, säger Staffan Löwstedt.

Men den där oskyldiga hustitten skulle sluta med att paret köpte kåken – av den åldrade arkitekten själv strax innan denne gick bort.

– Både jag och min fru blev helt tagna. Det var helt orört, så vi har försökt göra så lite som möjligt och bevara patinan istället för att köra på med renoveringar.

Staffan är mångårig fotograf och bildredaktör på Svenska Dagbladet. Som sådan har han gjort reportageresor till bland annat forna Jugoslavien och Afghanistan och porträtterat otaliga såväl inhemska som internationella storheter.

Jag har svårt för ordningen i Nykvarn där många har svenska flaggan utanför sina farstukvistar.

Men i Staffans senaste stora jobb, hans uppmärksammade reportage från covid-avdelningen på Södertälje sjukhus, var det hemstaden som var spelplats. Men mer om det lite senare.

Intresset för journalistiskt berättande föddes när den fjortonåriga tandläkarsonen från landsbygden utanför Järna klev in som praktikant på LT:s dåvarande redaktion i gamla Tobaksmonopolet i Bergvik.

–Det var avgörande för mitt yrkesval. Att få hänga på en redaktion med alla häftiga som jobbade där, jag bara kände mig så otroligt hemma, säger han och skiner upp med hela ansiktet när ämnet kommer på tal.

Trots att Staffan Löwstedt bott i Stockholm i flera år och varit runt i jordens alla hörn så har Södertälje en alldeles särskild plats i hans hjärta.

– Jag älskar Södertälje och tycker det är världens häftigaste stad. Det är bökigt och stökigt och en knutpunkt på riktigt, både geografiskt och när det gäller oss invånare.

Södertäljes brokighet och blandning av olika arkitektoniska stilar kontrasterar på ett positivt sätt mot mer välordnade samhällen, tycker han.

– Jag har svårt för det här "Pleasantville"-aktiga, ordningen i Nykvarn där många har svenska flaggan utanför sina farstukvistar.

Samtidigt, vid sidan av lokalpatriotismen, beskriver han sig som storstadsmänniska i grund och botten. Mycket av tiden tillbringas i Stockholm.

– Vi är inte på något sätt provinsaktivister. Både jag och min fru jobbar i Stockholm och är väldigt förankrade där. Vill vi ta en promenad så åker vi till Stockholm och gör det där, för vi vill hänga i storstan. Där har vi många kompisar också, säger han.

Vi har en läsekrets som är lite borgerligare, lite mer medelklass. Om jag kan få dem att vakna, få ett annat perspektiv, då känner jag att jag har lyckats

Ibland kan han störa sig på den avoga inställning till Stockholm som han tycker sig se hos många Södertäljebor.

– Det finns en ganska stor mur mot Stockholm här i Södertälje. Folk ser inte med blida ögon på såna som flyttar upp. Men jag känner väldigt mycket att jag är både Södertäljebo och stockholmare.

När vårt samtal kommer in på journalistiska drivkrafter kopplat till Staffan Löwstedts arbete på den stora prestigefyllda morgontidningen kommer han igång.

– Om jag kan få några av de som är SvD-läsare att få upp ögonen för ett annat Sverige än det de är vana vid så känner jag att jag har lyckats. Vi har en läsekrets som är lite mer konservativ, lite mer medelklass. Om jag kan få dem att vakna, få ett annat perspektiv, då känner jag att jag har lyckats. Att öppna ögonen på folk och ge dem berättelser som de inte har möjlighet att få tag i själva, det är en av mina viktigaste drivkrafter.

Var kommer den drivkraften ifrån, tror du?

– Jag vet inte. Men det är ju journalistik. Man vill erbjuda en annan världsbild.

Efter skolan blev det vikariesvängen och frilansuppdrag som fotograf. Redaktioner som Expressen, Södermanlands nyheter och Värnpliktsnytt passerade revy. 1992 kom han till Svenska Dagbladet, där han är kvar än i dag. Fast anställd är han sedan 2000.

Yrkesmänniskan och privatpersonen Staffan Löwstedt har flutit ihop under årens lopp. Strömmen av ord flödar snabbare när vi pratar jobb jämfört med när jag ber honom beskriva sig själv som person. Men jag får veta att han är nyfiken på det mesta, gillar att göra saker, klippklättra tillsammans med sonen och resa till udda platser i världen.

– Jobbet kan ha tagit över mitt liv lite för mycket, medger han.

Är du arbetsnarkoman?

– Nej. Ja. Både och. Jag har inte svårt att ha ett annat liv och jag går hem i tid och så där. Men går jag igång på något så engagerar jag mig mycket i det.

Och så var onekligen fallet med reportageserien från covid-avdelningen på Södertälje sjukhus som han gjorde tillsammans med reportern Åsa Erlandsson. Fyra veckor tillbringade duon i sällskap med sjukvårdspersonal i frontlinjen mot coronaviruset.

Bland annat fick läsarna lära känna patienten Petri, som först förlorade sin hustru i covid-19 för att därefter själv kämpa för sitt liv mot samma sjukdom. Men också personalen skildras på ett ärligt, mänskligt och ömsint sätt bakom de heltäckande skyddsmaskerna.

– Det var ett fantastiskt jobb att få göra, säger han med eftertryck.

Men jag är fortfarande helt med på den svenska linjen. Jag tycker ändå att vi har gjort ett jävligt bra jobb.

Men det var verkligen inte ett jobb vilket som helst. Bland annat hade Staffan en "smittad" kamera som aldrig lämnade avdelningen och en "osmittad" utanför. Dessutom var många på sjukhuset misstänksamma mot journalister efter ett reportage som tv-programmet Uppdrag granskning gjort.

– Första veckan gick helt ut på att förankra att vi skulle få vara där, då gjorde vi ingen journalistik. Utan då presenterade vi oss för hela personalen, "hej, jag heter Staffan och bor några kvarter härifrån".

Staffan Löwstedt liknar arbetet med reportaget på sjukhuset vid tidigare uppdrag som han haft i konfliktområden.

– Det är så speciellt. Det är säkerhet, man måste tänka sig för hela tiden och man måste vara otroligt lyhörd. Man är på någon annans planhalva och då måste man vårda och förvalta det och göra jobbet tillsammans.

Vad har stannat kvar hos dig efteråt?

– Det är personalens omvårdnad om patienterna hela vägen. Att även i de här enormt pressade situationerna så fanns det en omsorg.

Har du ändrat syn på pandemin själv?

– Jag är mer ödmjuk och inte lika odödlig. Men jag är fortfarande helt med på den svenska linjen. Jag tycker ändå att vi har gjort ett jävligt bra jobb. Och det är andra skäl än lockdowns som har gjort att vi inte kunnat skyddat de äldre.

Under tiden jag läser Staffan Löwstedt och Åsa Erlandssons skakande reportage kryper rädslan och respekten inför viruset inpå huden på ett sätt jag inte upplevt tidigare. Reflexmässigt loggar jag in på Region Stockholms app "Alltid öppet" för att boka ett antikroppstest. Men jag har inte haft några symptom under våren och är därför inte berättigad till att göra ett.