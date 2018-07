NMR delade ut flygblad utanför matbutik i Trosa – handlaren svarade med att hissa prideflaggor

Anmäl text- och faktafel

19 000 personer har under torsdagen "gillat" och 2500 har kommenterat inlägget som började spridas på Facebook under onsdagen. Bakom innehållet står Jenni Steiner, Ica-handlare i Trosa, som under tisdagskvällen hissade prideflaggorna utanför sin butik för att visa att hon inte tänker vika ner sig efter att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) delat ut flygblad utanför hennes butik.

Jenni Steiner berättar i sitt inlägg att hon driver Ica-butiken tillsammans med sin syster och att de brinner för att skapa gemenskap och trygghet i Trosa kommun. Hon skriver:

"Igår fick jag dock en ny upplevelse till mig. Medlemmar ur nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) stod utanför VÅR butik och delade ut sin vidriga propaganda. De betedde sig hotfullt mot människor som inte ville ta emot flygbladen."

Jenni Steiner bestämde sig för att agera. Hon beskriver i inlägget hur hon blev förbannad och hur hon vägrar acceptera att detta är den verklighet vi upplever i allt större uträckning. Till sitt inlägg har hon därför publicerat bilden på de hissade prideflaggorna.

"Jag är homosexuell. Min fru jobbar också i butiken. Vi tillsammans med många andra av olika ursprung, läggningar, identiteter och utseenden utgör butikens kärna tillsammans med alla våra kunder", skriver hon.

Läs också:

Här tar Jacob diskussionen med nazistiska NMR: "Han raderade mitt människovärde"

Södertälje kommun med på topplista över vit makt-fästen: "De bör definitivt tänka igenom det här"