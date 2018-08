Branden norr om Gnesta svårsläckt – räddningstjänsten: "Blir nog kvar hela dagen"

Anmäl text- och faktafel

Branden upptäcktes vid 13-tiden vid Älglösen norr om sjön Klämmingen och den betydligt mindre Långsjön bara någon kilometer väster om länsgränsen Sörmland-Stockholm, enligt uppgifter från Sörmlands Nyheter.

Eftersom Sörmlandskustens Räddningstjänsts resurser under eftermiddagen ansträngts av ytterligare en skogsbrand, norr om Björnlunda, bad man Södertörns brandförsvar om assistans, styrkor har skickats från Södertälje, Järna, Nykvarn och Lindvreten/Vårby gård.

Branden norr om Gnesta växte under släckningsarbetets gång till 30 gånger 50 meter med kraftig rökutveckling och därefter till 300 gånger 600 meter – en yta motsvarande 25 fullstora fotbollsplaner.

Röken har setts och känts över stora delar av gränstrakterna mellan Sörmlands och Stockholms län och under eftermiddagen och kvällen givit upphov till samtal till SOS Alarm, bland annat från trakten kring Gnesta på ömse sidor om länsgränsen.

Även från trakten av Mölnbo kom larm om rök – där har brandflyg kunnat konstatera att det inte rört sig om någon ny brand, i stället är det med all säkerhet röken från branden norr om Gnesta som setts.

Inledande uppgifter till Sörmlands Nyheter om att branden var under kontroll vid 17-tiden visade sig vara optimistiska. Under onsdagskvällen bekämpas den av 13 enheter enligt information från Sörmlandskustens räddningstjänst.

Man räknar med att bekämpning och eftersläckning kommer att pågå under resten av kvällen och natten till torsdagen.

Dock räknar man med att inte behöva evakuera några boende – branden är på sådant avstånd från bebyggelse att det inte kommer att behövas med nuvarande förutsättningar.

Sent på onsdagskvällen beräknade man från ledningshåll vid Södertörns brandförsvarsförbund att man hade branden inringad. Den besvärliga terrängen i området gjorde att man hade relativt lätt att komma åt branden från ett håll, men att man från andra hållet måste dra väldigt mycket slang i besvärlig terräng.

Helikopterhjälpen och möjligheten att ta vatten från sjöar gjorde dock sitt till i kombination med allt det hårda arbetet. Ledningens bedömning är dock att man kommer att kvarstanna under hela natten till torsdagen och förmodligen stora delar av torsdagen för släckning. Styrkorna kommer att avlösa varandra under natten och morgonen så att man har tillgång till utvilad personal. Man ser också till att beredskapen hålls hög på stationerna i Södertälje och Nykvarns kommuner för den händelse andra bränder inträffar.

Det primära målet kommer att vara att bringa branden under kontroll. Därefter ska den släckas.

Vid 05-tiden under morgonen meddelade räddningstjänsten att de under natten bevakat brandplatsen för att nu kunna fortsätta med släckningsarbetet.

– Just nu är vi på plats med tre brandstationer och ledningsresurs för att fortsätta släckningen. Det vi gör är att försöka omringa branden för att sedan gå in med markresurser. Men det här kommer nog att ta hela dagen, säger Per Tillander, operativ chef på Södertörns räddningstjänst.