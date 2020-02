Snöfall kan ställa till det i trafiken: ”Snön ser ut att få ligga kvar”

Efter lunch på torsdagen började snön falla ordentligt över Stockholms län. Liksom på morgonen kan det innebära svårt väglag i eftermiddagstrafiken. Enligt Per Holmberg kommer snön fortsätta under eftermiddagen och en bil in på kvällen.

– Men det börjar snart mattas av. Det är inga stora mängder som väntas, säger han och gissar på ett par centimeter.

Under kvällen väntas uppehåll och på fredagsmorgonen några plusgrader, men snön kan ändå ligga kvar.

– Det ser ut att få ligga kvar. I morgon kväll blir det minusgrader igen, säger Per Holmberg.

Först på söndag kommer mildvädret med regn tillbaka.

Är det här sista gången vi ser snö för säsongen?

– Intressant fråga. Men det är egentligen bara februari och det är inget ovanligt att det kommer snö i mars i Södertäljeområdet. Så nej det är säkert inte sista gången vi ser snö.