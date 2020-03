Smirnoff lockar även männen till läsning: ”Böckerna är actionbetonade”

Det hann bara gå tre veckor från det att Karin Smirnoffs debutroman ”Jag for ner till bror” kom ut så blev den Augustprisnominerad hösten 2018. Sedan dess har hon både hunnit ge ut uppföljaren ”Vi for upp med mor” och i vinter avslutar hon den bok som ska avsluta trilogin: ”Sen for jag hem”. Böckerna om den fiktiva orten Smalånger på Västerbottens landsbygd är skrivna ur huvudpersonen Jana Kippos perspektiv. Fast i böckerna skrivs hennes och alla andras namn ihop och med endast små bokstäver: ”janakippo”, ”eskilbrännström” och ”veronicabäckström ”.

– Ja, men så talar man ofta uppe i Norrland, man drar liksom ihop namnen i talspråket. Och man säger gärna både för- och efternamn när man talar om en person, säger Karin Smirnoff.

Det annorlunda stilgreppet är inte det enda hon använder sig av. Prosan är säregen, skriven på dialekt och nästan helt utan adjektiv och miljöbeskrivningar. Den har dessutom inga andra skiljetecken än punkter – men dem finns det gott om. Ingenting av detta är tillfälligheter utan Karin Smirnoff har vetat precis hur hon vill att hennes böcker ska vara.

– Jag ville skriva en berättelse som fördes framåt i en ganska snabb takt och som inte gjorde en massa pladdriga kringelkrokar. De få miljöbeskrivningar som finns med är när det behövs ”in action”, alltså när någon i boken på något sätt påverkas av var de är. Jag jobbade mycket med att språkligt få upp tempot i skrivandet, mina böcker ska upplevas som bladvändare, den sortens böcker man själv slukade som barn. En förenkling av språket är inte nödvändigtvis av ondo, tvärtom gör det berättelsen mer tillgänglig.

Berättelsen om Jana Kippo och människorna som omger henne när hon som vuxen återvänder till hembyn är i många avseenden hemsk: mord, våld, incest och olika sorters missbruk förekommer. Men kanske är det en del av svaret på varför Karin Smirnoffs böcker har visat sig vara ovanligt populära hos en viss typ av läsare –männen.

– Ja, jag läses mycket av män, vilket är ovanligt för män läser generellt sett inte mycket av kvinnliga författare. Men att det är så visar författarbesöken jag gör och man kan också se det till exempel på statistik av nedladdningar. Jag tror kanske att det är för att böckerna är actionbetonade och luftigt skrivna. Och att Jana Kippo aldrig står och sminkar sig eller väljer kläder, hon skiter i allt sådant. Dessutom kanske det finns en del som tycker att hon är hon sexuellt frigjord. Även om hon kanske snarare är sexmissbrukare, det är lite svårt att veta. Och så jagar och fiskar hon, det är naturligt i hennes värld att ta del av en traditionellt sett ganska manlig värld, säger Karin Smirnoff.

Nu i veckan skulle författaren besökt såväl Södertälje som Nykvarn men evenemangen har ställts in som en följd av coronaviruset.