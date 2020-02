Sminkkedja i kris – Make up store kan tvingas stänga butiker

Svenska sminkkedjan Make up store har lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt skriver sajten Break it. På så sätt hoppas företaget överleva sin ekonomiska kris.

Enligt Break it skriver företaget i ansökan att bolaget har skulder på omkring 18 miljoner kronor och men bara 1,2 miljoner kronor i kassan. Make up store har därför inte möjlighet att betala löner, skatter och leverantörsskulder.

Företaget skriver att olönsamma butiker planeras att stängas. Vad som händer med Södertäljebutiken är fortfarande oklart.