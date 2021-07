Slutreplik: Med KD i regering kommer äldres trygghet att öka

Svar till "KD vill se förbättringar inom äldreomsorgen – men vill de genomföra dem?" (LT, 17 juni)

Vi står inför stora samhällsutmaningar med hög arbetslöshet, stor otrygghet, en äldreomsorg i behov av reformer samt en ojämlik sjukvård med långa vårdköer. Långtidsarbetslöshet och bidragsberoende skapar utanförskap.

Kristdemokraterna har under de senaste sju åren i riksdagen föreslagit många reformer för att korta vårdköer genom förstatligande av sjukvården och en nationell vårdförmedling, reformer för att få fler i arbete med jobbskatteavdrag särskilt riktat till utsatta grupper, hårdare straff och mer resurser till rättsväsendet, och inte minst reformer för att äldre ska få den omsorg de behöver.

Pandemin har drabbat brett och hårt, och beredskapen har varit bristfällig både i Sverige och andra länder. SD har rätt i att huvudansvaret för äldreomsorgen ligger hos kommunerna. När det kommer till beredskap för en pandemi, räcker det dock inte med kommunernas ansvar, utan det nationella ansvaret och ledarskapet är centralt.

Coronakommissionen har konstaterat att regeringens strategi att skydda de äldre har misslyckats. Detta på grund av den allmänna smittspridningen i samhället, och sedan länge välkända strukturella brister i äldreomsorgen. Även om kommunerna självklart bär ansvar för sin egen verksamhet, även i kris, så slår kommissionen fast att det yttersta ansvaret för dessa brister bärs av den sittande och tidigare regeringar. ”Regeringen styr riket och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.” Kommissionen konstaterar också att det på nationell nivå saknades överblick över kommunernas beredskap för att kunna möta en pandemi.

Kristdemokraterna lyfte tidigt frågan om beredskap och statligt stöd till kommunerna. I maj 2020 lyfte vi i en interpellation med arbetsmarknadsministern skyddsmateriel som en viktig arbetsmiljöfråga och efterfrågade åtgärder gällande brister i skyddsmateriel under Coronakrisen. Och när Coronakommissionen konstaterade de genomgripande problem som vi länge pekat på, satt vi inte på händerna utan agerade för att ge kommunerna stöd i det reformarbete som nu krävs.

Det vore intressant att veta i vilket sammanhang SD föreslagit beredskapslager för kritiska verksamheter?

Kristdemokraternas initiativ i finansutskottet, tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet – som hela utskottet sen ställt sig bakom – innebär inte bara 4,3 miljarder ytterligare till äldreomsorgen utan också att nya verktyg arbetas fram för att mäta och följa hur vi kan öka medicinskt innehåll och åstadkomma fler tillsvidareanställningar i äldreomsorgen, till stöd för Södertälje kommun och övriga kommuner. Vi ska göra vad vi kan för att de verktygen ska bli bättre och bättre, och för att kommunerna nu ska kunna ta det arbetet vidare. SD har inte lagt någon motion alls under 2020 eller under första halvåret 2021 till kommunfullmäktige, det vore intressant att veta i vilket sammanhang SD föreslagit beredskapslager för kritiska verksamheter för att kunna tillgodose behov under en eventuell kris?

Kristdemokraterna är en röst för de äldre, de ska känna trygghet med en äldreomsorg som har god kvalitet och kontinuitet och de ska veta att det finns plats för dem i ett anpassat boende om de så önskar. Det vill vi fortsätta arbeta för i en framtida regering, i riksdagsarbetet, och i de kommuner och regioner som vi är med och styr.

Robert Halef (KD)

Finansutskottet och EU-nämnden