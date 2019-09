Slappa slabbare? Södertäljeborna har blivit sämre på att samla in matavfall

Igår berättade vi om kommunens test av en ny prickig påse som ska ersätta den gröna plastpåsen för insamling av matavfall.

Och kanske är det en förändring som behövs. För nya siffror som tagits fram av organisationen Matsmart visar att utvecklingen i Södertälje inte gått åt rätt håll.

Till skillnad från landet som helhet där insamlingen av matafvall ökat med 15 procent sedan 2015 har mängden insamlat avfall minskat här.

2015 samlades 50 kilo in per person, förra året 47. Men siffran är ändå inte usel utan innebär att Södertälje ligger på plats 88 i landet vad gäller att samla in matavfall.

– Det är väldigt bra att invånarna i Södertälje lämnar matavfall för insamling, så att det till exempel kan bli biogas. Men i matavfallet döljer sig också onödigt matsvinn. Det innebär ett slöseri med resurser, säger Matsmarts vd Karl Andersson, i ett pressmeddelande.