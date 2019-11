”Skäms varje gång man kommer till Södertälje” – Sjöfartsverket ber om ursäkt för slussfiaskot

I veckan kom nyheten om att slussbygget stoppas och att Sjöfartsverket bryter avtalet med entreprenören Züblin. Den nya slussen som från början skulle ha varit klar vid den här tiden i år försenas med tre år.

Frågorna är fortfarande många så LT tog kontakt med Sjöfartsverkets infrastrukturdirektör, Joel Smith, för att försöka bringa klarhet i förseningsfiaskot.

Projektledaren UIrika Hamberg sa till oss i oktober att det fungerade bra med Züblin. Sedan drygt en månad senare så bryter ni avtalet. Kan du säga något mer om vad det är som föranleder att avtalet med Züblin bryts?

– Det handlar inte om ett dåligt samarbete oss emellan. Det har blivit betydligt bättre. Vi gick ut i februari och mer eller mindre krävde att de bytte ut projektledningen och det gjorde man ju och då blev det mycket bättre. Vi har en mycket bättre motpart som vi pratar med i dag. Vi har haft konstruktiva förhandlingar med dem, säger Joel Smith och fortsätter:

– Naturligtvis så har det varit slitningar för att vi har mycket bekymmer i projektet, framför allt geotekniska. Det sliter på förhållandet när man jobbar tillsammans. Att vi nu går isär har inte direkt något med samarbetet att göra. Utan det är som sagt en gemensam överenskommelse mellan Züblin och Sjöfartsverket där vi kom till ett läge i projektet där vi säger att det bästa är att vi stoppar. Vi fördelar skulden på ett skäligt sätt mellan oss. Och sedan så går vi vidare. Det här är något som båda parter har gått med på.

Om det nu fungerar så bra, varför bryter ni avtalet i så fall?

– Det är ingen specifik händelse som gjort att vi väljer att bryta. Samarbetet fungerar bra men det räcker inte för att komma i mål med projektet. Utan vi ser att svårigheterna med att lösa detta är oöverstigliga och då är vi överens om att detta är det bästa sättet.

– Det är beklagligt att det ska ta sådan lång tid. Man skäms varje gång man kommer till Södertälje, att detta har behövt dra ut på tiden så mycket. Det vill man verkligen be om ursäkt till Södertäljeborna för.

Joel Smith fortsätter att ösa lovord över Züblin.

– Vi vet ju att det här är ett välrenommerat företag i Europa som är jätteduktiga på att göra anläggningar men det har inte byggts någon sluss i Sverige sedan slussen i Södertälje byggdes för nästan hundra år sedan. Och framför allt inte i en sådan här komplicerad mark. Därför stöter man på många saker som det inte finns tidigare referenser till. Tunnlar, vägar och järnvägar har ju byggts på olika sätt och där finns det en erfarenhetsbank att hämta från. Det är stor skillnad att bygga en sluss i Södertälje jämfört med på kontinenten där markförhållandena ser helt annorlunda ut.

Varför måste bygget stå still i sex månader?

– Vi behöver handla upp en ny entreprenör som kan göra stora delar av arbetet och vi kan inte bara ringa vem som helst. Vi lyder under lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsperioden tar en stund. Det vi kommer att göra och som vi kan handla upp direkt är så kallade skyddsarbeten. För att direkt säkra vissa saker och då handlar det om påkörningsskydd och de här groparna, att se till att det är gott skick på arbetsplatsen. Men det kommer inte att stå still förrän i vår, vi beräknar att det tar någonstans mellan mars och maj som Züblin kommer att avsluta de arbetena som de har påbörjat. Så det kommer fortfarande att vara aktivitet fram till våren.

– Sedan kommer det att stå still med största säkerhet ett tag. Det beror också på hur vi väljer att gå vidare med vissa andra delar där det kan finnas ett lagrum för oss att fortsätta med en annan form av upphandling. Till exempel så har vi gjort väldigt mycket för jobb för de här slussarna, förberedelser, så det måste vi utvärdera om vi ska förkasta det jobbet som har gjorts eller om vi har möjlighet att köra vidare i samma hjulspår med det arbetet så att vi kan utnyttja allt bra som har varit, fortsätter Joel Smith.

Infrastrukturdirektören menar också att det handlar om att upphandlingen måste få ta sin tid.

– Ett anbud måste ligga ute under en viss period. Det är ju i vårt intresse att ge andra firmor möjlighet att förbereda sitt underlag och lämna in på ett kvalitetssäkrat sätt. Om vi bara hade gjort det här under en kort period så kanske bara den som sett annonsen lämnat in och det hade vi fått låg kvalitet på anbuden.

Byggstoppet kan bli längre än ett halvår.

– Sex månader är bara en bedömning som vi gör. Det står inte skrivet någonstans. Vi tror att den här perioden kommer att ta sex månader och den kan faktiskt ta längre tid också beroende om vi får överklaganden. Men vi gör allt vi kan för att det här ska gå så fort som möjligt med bibehållen kvalitet. Eftersom vi är staten så är det med skattebetalarnas och allmänhetens intresse som vi gör de här sakerna. Göra färdigt projektet, det måste vi göra.

Hur många firmor finns det som kan utföra den här typen av arbeten?

– Det kan inte jag svara på. Mycket av arbetet kan faktiskt väldigt många entreprenörer göra och där man inte har egen kompentens tar man in underentreprenörer. Det kan finnas väldigt många, vi har ju hela Europa som marknad. Men det är omöjligt att säga hur många.

Kan det bli aktuellt med kompensation för de som är i direkt anslutning till slussbygget och som drabbas av förseningsfiaskot?

– Det kan jag inte svara på nu, det är en bedömning som görs från fall till fall. Men det krävs ganska mycket dock. Var och en får göra som det känner för att göra, jag uppmuntrar inte till någonting men jag avråder inte heller till något.

Till sist, när blir slussen klar?

– Hela projektet beräknar vi är färdigt under 2022, det blir nog mer åt hösten än mot våren. Det är vår prognos just nu.

