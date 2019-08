SJÖLIN: Ut med det gamla, in med det unga – SSK gör en generationsväxling in i det okända

Anmäl text- och faktafel

I hockeyallsvenskan inleder en enda klubb säsongen utan en spelare över 30 år i truppen.

SSK.

Christopher Liljewall ramlar över det där strecket först i mellandagarna.

Med värvningen av Bobbo Petersson har Södertälje gjort sitt på spelarmarknaden för den här sommaren. Truppen som står på is nu är den som startar serien i september. Undantaget katastrofala skador under försäsongen blir det ingen repris av förra höstens desperata jakt på en centerlösning eller ett sent SHL-lån av en back.

Och oavsett om det var designat eller berodde på olika omständigheter har SSK och Ulf Lundberg föryngrat avsevärt. Veteranerna från förra säsongen – Stefan Gråhns, 37, Nicklas Grossmann, 34, Mikael Ahlén. 31. Stefan Johansson, 31, och David Åslin, 30 – har alla lämnat laget. In har yngre och troligen rappare ben kommit.

På en sommar har SSK sänkt medelåldern med nästan två år. Enligt Eliteprospects från 25,8 till 24,1 år. Förra säsongen hade SSK en av ligans äldsta trupper. Nu är SSK långt ifrån yngst, men mer i linje med konkurrenterna i den numera svängiga och rörlighetskrävande hockeyallsvenskan.

Kanske blev Lundberg och lagledningen något bränd av hur förväntat ledande spelare närmast kollektivt såg ut att falla för åldersstrecket förra säsongen.

Kanske är det så här SSK-tränaren ville bygga sitt lag från första början, med en tonvikt på ungdomlig potential. Det var lätt att föreställa sig just det när SSK knöt till sig en förbundskapten från ungdomslandslagen.

För första gången på många år har SSK ett lagbygge där juniorspelare måste bära riktiga roller. Till viss del har det säkert ekonomiska orsaker. En del är slump; Hugo Gustafsson är så bra att han hade tagit sig in i alla lag i serien. I mina ögon är det den mest spännande talangen i SSK sedan David Pastrnak och William Nylander. Å andra sidan fanns det en tid när inte ens de största lokala talangerna fick rum i SSK. Veteraner långt förbi karriärens zenit behövde ju spela. Tänk på det när Niclas Bergfors och Tom Wandell spelar i samma kedja i Scaniarinken på fredagen.

Men nu har Lundberg gång på gång pekat på det som klubbens långsiktiga strategi. Och med Gustafsson, 19, Lucas Feuk, 18, Filip Pilö, 19, Sebastian Walfridsson, 20, och Emil Lind, 20, ordinarie öppnar tränaren också dörren för ungdomen.

Dessutom kommer Calle Wäng, 18, eller någon annan juniorback att träna regelbundet med A-laget. Och bara vara en skada ifrån matchtruppen. SSK-truppens nedbantade storlek är verkligen ett bet på klubbens juniorverksamhet. Det är juniorerna som kommer att rycka in när skadorna hopar sig. Inte om, utan när.

Men just nu ser vi också den största svagheten: ett par skador på samma positioner och det blir väldigt tunt. Inför den första matchen har Lundberg nio eller tio ordinarie forwards att tillgå, som det ser ut nu. Kvaliteten på J20-spelarna kan verkligen utgöra en skillnad i vinter.

Det krävs en del tro, hopp och kärlek för att förutspå att SSK faktiskt ska bli bättre än i fjol.

Så är laget bättre?

Ingen aning.

Det är det som är så spännande. Laget bygger på så många okända faktorer. På potential. Hur bra kan egentligen Gustafsson och Feuk bli? Det här är ett generationsskifte in i det okända.

Och kalkylerar SSK med outnyttjad kapacitet. Eller en förhoppning om outnyttjad kapacitet. För det krävs en del tro, hopp och kärlek för att förutspå att SSK faktiskt ska bli bättre än i fjol.

Nick Olesen är en stjärna på papper. Men 23-åringen har bara en säsong i hockeyallsvenskan. Innan det spelade han i Danmark och i hockeyettan. Nu måste han visa att succén inte var en engångsföreteelse.

Lever Carl Becker upp till hajpen?

Alexander Falk och Bobbo Petersson kommer från tunga säsonger och mindre roller i SHL. Klarar de att ta steget till ledande positioner en nivå ner? Följer duon i Liljewalls spår – eller, säg, Erik Lihagens?

Kan Lucas Carlsson äntligen ta språnget från habil rollspelare till ledande stjärna?

Men framförallt är det några av förra säsongens underpresterande spelare som måste lyfta sig om den här adaptionen av SSK ska kunna flyga. Marcus Fagerudd skrev på ett treårskontrakt för att vara en ledande back. Dit behöver han nå i år. Martin Janolhs kom helt snett in i förra säsongen. Ska SSK få något djup i poängproduktionen krävs det att centern leder en kedja i vinter. Ludwig Blomstrand är en annan spelare med mycket att bevisa.

Personligen skulle jag recensera SSK:s silly season med en trea. Mer än godkänt. Men inte mer än bra. Det hade krävts ytterligare en högerfattad, gärna offensivt begåvad, back och en renodlad center för högre betyg.

Den viktigaste värvningen står kanske i båset. Nichlas Falk gör att SSK:s lagledning nu kan organisera sig som de ville under hela förra säsongen. Med ett år kvar på kontraktet är det också upp till Ulf Lundberg att verkligen visa att han kan driva det här lagets spelmässiga utveckling framåt.

För det behövs, om det här ombyggnadsprojektet ska gå att tro på.