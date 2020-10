SJÖLIN: SSK ännu utan identitet – Bozic och Falk måste få ut mer

Om någon frågade er hur SSK spelar, skulle ni då ha ett koncist svar till hands?

Jag tror inte det.

För det är svårt att se en tydlig identitet än. Sportchefen Mikael Samuelsson har haft två stående inslag när han beskrivit visionen för SSK.

SSK ska vara puckförande och hårt arbetande.

För det senare värvade han spelare som Jacob Dahlström, Emil Aronsson, Emil Alba och Rasmus Kahilainen. Fyra kedjor skulle nöta på motståndet. Det kommer och går, det där. Precis som spelet i stort.

Är SSK ett lag som dumpar pucken, arbetar loss den med fysik och bygger spelet djupt i anfallszonen? Är SSK ett tekniskt passningsorienterat lag? Ett lag som med fart kan skapa överlägen i omställningsspelet? Ett lag som forecheckar aggressivt för att vinna puck högt? Ett defensivt lag som litar till kontringar?

I vissa matcher har Södertälje dominerat pucken. Coacherna vill gärna ta sig in i zonen med pucken under kontroll – men gjorde mot Tingsryd, enligt Nichlas Falk i C More, säsongens bästa period i första när laget ofta lade ned pucken djupt.

Ibland har laget spelat fysiskt. Ibland passivt. Styrspel har varvats med forechecking. Variation är nödvändigt – men det krävs också tydliga tendenser för att bygga en identitet. Och SSK spretar.

Vilka är de ledande spelarna? Vilka tar tag i matcherna när det går emot? Vilka passar ihop bredvid varandra? Nick Olesen och Ludwig Blomstrand återförenades först i åttonde omgången. Hugo Gustafsson har ännu inte hittat rätt in i säsongen.

Det här laget saknar inte kvaliteter. Det finns så många fler bra spelare än i det lag som till exempel Ulf Lundberg tog över hösten 2017. Men elva poäng på åtta matcher gör SSK till ett jagat lag för konkurrenterna med färre spelade matcher.

Om SSK, historiskt sett, ska ha goda chanser att sluta topp sex behöver laget snitta 1,6 poäng per match. Redan nu är SSK två poäng från det tempot.

Med tanke på att klubben har kontinuitet i tränarstaben kan man tycka att laget borde vara mer redo från start. Det handlar inte om några stora strukturella skillnader, utan om att integrera en ny spelargrupp.

Problemet är att det inte går att vänta längre när snart en fjärdedel av säsongen avverkats.

Men de underliggande siffrorna är trots allt försiktigt lovande.

SSK har i inledningen av hockeyallsvenskan varit mycket mer av ett puckförande lag än under förra säsongen. Med endast sju matchers data tillgängligt är SSK rankat fyra i serien med 55,8 procents Corsi, jämfört med 48,5 procent förra vintern.

Södertälje är ett av sex lag med positiv målskillnad fem mot fem. Laget skjuter också betydligt mer per 60 minuter: 56,1 försök jämfört med 41,0 i fjol. Det är inte heller bara mängd – SSK har haft majoriteten (55,9 procent) av skotten i slottet.

Kanske är det bara ligans fjärde sämsta effektivitet, i kombination med mediokra special teams, som håller SSK tillbaka? Ludwig Blomstrand, Samuel Fagemo och Matt Bailey kommer förmodligen ha gjort mål på fler än drygt 7 procent av sina skott när serien summeras.

Eller så kommer fem mot fem-siffrorna att normaliseras. Det går att argumentera för att SSK främst mött lag som väntas hamna på den nedre halvan, bortsett BIK Karlskoga och Västerås.

Trepoängare mot Väsby och Kristianstad är måttligt imponerande. Och segern mot Tingsryd till trots – det var en av säsongens svagare prestationer fem mot fem. Långa stunder tryckte gästerna ned SSK i defensiv zon.

Men nu lär vi få se vilken karaktär det här Södertälje-laget har.

Här är de kommande fem matcherna: BIK Karlskoga, Timrå, Björklöven, Timrå och Björklöven igen. Kan SSK ta åtta poäng i de matcherna är det väldigt starkt – men risken är att det blir tuffare än så.

De här fem matcherna kan avgöra hur mycket SSK kommer att behöva jaga i vinter.

För efter dem är en fjärdedel av serien spelad.

En fjärdedel.

Södertälje ser ännu ut att vänta på att hitta kemi, roller, spelsätt och strukturer. Sådant som alltid tar tid när ett lag ska formas. Problemet är att det inte går att vänta längre när snart en fjärdedel av säsongen avverkats.

Nichlas Falk och Dennis Bozic måste få ut mer av det individuella kunnandet i laget. Och det är dags för laget att hitta sin identitet.