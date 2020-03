SJÖLIN: Sex skäl att tro på succé för SSK – denna drömmarnas dag

Ibland är en onsdag just en onsdag. Ibland väldigt mycket mer.

De här kvällarna är det bästa vi har i svensk idrott. Ekonomi för att få se de bästa spelarna kommer vi aldrig ha i de största sporterna. Men kvalkvällarna, drömmarna och möjligheterna har vi kvar så länge vi slår vakt om dem.

Jag minns tonårens kvällar med Radiosporten. Det andlösa ögonblicket efter måljingeln innan det stod klart var pucken ramlat in. Dramatiken. Spänningen. Nerverna.

Nu är det länge sedan SSK gjorde drömmen till verklighet och gick upp i SHL. Men klubben har rört sig i rätt riktning det senaste halvåret. Gett ny näring till den där drömmen.

Samtidigt är det många faktorer som talar emot SSK när Västervik kommer till Scaniarinken för första omgången i slutspelsserien på onsdagen. Inte just i den här matchen, som är SSK:s bästa segerchans, men totalt sett.

Spelschemat är en faktor. En trend senaste säsongerna är att lagen som blivit avsågade har gått på mental semester tidigt. Tabelljumbon har snittat bleka tre poäng. Femman inte fler än 5,2 poäng. SSK möter Västervik och Vita Hästen – de två andra lagen som startar utan poäng – i omgång ett och två, medan de ännu har alla drömmar intakta.

Sedan är det marginalerna. SSK tassar på minerad mark. Mer än två eller tre poäng har laget knappast råd att tappa.

Under grundserien har SSK inte heller radat upp poäng mot konkurrenterna i slutspelsserien. Södertälje har faktiskt inte tagit majoriteten av de tolv möjliga poängen mot något av lagen.

Lägg inte nödvändigtvis pengarna på att SSK går vidare.

Men som franske fotbollsstjärnan Kylian Mbappé skrev i en fin, läsvärd essä på The Player's Tribune: att drömma är gratis.

Så här kommer sex skäl för SSK-supportrar att fortsätta hoppas på en slutspelssuccé.

► SSK har matchvinnare. Två spelare topp tio i poängligan kan bara Timrå och BIK Karlskoga matcha. Bakom Nick Olesen och Ludwig Blomstrand skuggade Filip Ahl dessutom på elfte plats. Just Blomstrand har varit löjligt pålitlig sedan december. Powerforwarden har stått för poäng i 20 av sina 22 senaste framträdanden.

► Spetskvaliteten i det viktigaste momentet: målskyttet. Bara BIK Karlskoga (och Modo) var skarpare än SSK under grundserien. Något hände under andra halvan. Ja, eller rättare sagt: kedjan med Blomstrand, Liljewall och Olesen sattes ihop. Målsnittet sköt upp från 2,62 till 3,35 mål per match. Av lagen i slutspelsserien gjorde bara Timrå, med 98, fler mål under avslutningen av grundserien.

► Special teams. Nog för att det svajat mot slutet, men SSK:s powerplay var topp fem i hockeyallsvenskan och närmast efter BIK Karlskoga och Timrå i slutspelsserien. Kalenderåret 2020 har SSK haft effektivast spel i numerärt överläge av lagen som går in i serien – med ett mål på var fjärde chans. Sedan Hugo Gustafsson återvände från JVM har SSK också haft hockeyallsvenskans bästa boxplay.

► Målvaktsformen. Det kändes avlägset före jul, eller hur? Alexander Sahlin och Fredrik Bergvik darrade i höstas. Före nyår hade de 89,7 respektive 87,5 i räddningsprocent. Men sedan Justin Pogge lämnade klubben har duon axlat ansvaret.

Sahlin har vunnit 9 av sina 13 matcher sedan han blev ”förstemålvakt” igen och haft 92,3 i räddningsprocent. Bergvik har varit än bättre, med ett mindre arbetsprov: fem segrar på sex matcher och 92,8 i räddningsprocent.

Inte bara det: under perioden har duon också seriens bästa procent – just under 92 – i boxplay, ett moment där en matchvinnande målvakter kliver fram. Och vinner gör de ju nu.

► Defensivens lyft, efter personalförändringar och systemjusteringar. Målvaktsspelet påverkar förstås här – och vice versa. Men här är fakta: första 26 matcherna släppte SSK in 81 mål, vilket var flest av lagen som gått till slutspel. Under andra halvan fick coacherna Nichlas Falk och Dennis Bozic och sportchefen Mikael Samuellson ned den siffran till 69. Vilket är ett halvt mål per match.

► Ingen press. Vägen som SSK tog till slutspelet har tagit bort alla krav på det här laget. De har redan räddat säsongen och mer därtill. Inte ens inför säsongen var det här året när klubben på allvar skulle utmana uppåt. Utan SSK är inne i en ombyggnation, där målet först är att etablera sig i toppskiktet.

Härifrån är allt en bonus.

Men det är fritt fram att drömma – särskilt en sådan här dag när allt ännu är möjligt.