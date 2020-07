SJÖLIN: Så gick Hagelin från sjätte draftrundan till en tioårig NHL-veteran

Förbisedd och felbedömd av 30 lag 2006.

Och med 167 spelare före sig i NHL-draften året efter – innan New York Rangers gjorde ett av den sommarens största fynd.

Nästa säsong går Carl Hagelin in på sitt tionde år i NHL. En karriär som borde kunna inspirera andra sent utvecklade spelare.

Men så här i backspegeln – hur högt skulle Hagelin gått om draften gjordes om?