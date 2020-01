SJÖLIN: Bronshjälten kommer hem när SSK behöver honom som mest

Mellan de faluröda garagen i Nykvarn brukar vinterns grus ligga kvar långt in på vårkanten. Det är där som 19-årige Hugo Gustafsson föreställt sig mästerskapen med landslaget under barndomen. Det är där han spelat VM-finaler med rullskridskor på fötterna.

Han var plågsamt nära att få uppleva den pojkdrömmen även på is.

Men på söndagen såg Hugo Gustafsson och Juniorkronorna till att övertidsförlusten mot Ryssland inte blir det kvarvarande minnet från JVM. SSK-centern spelade 9.32 i bronsmatchen mot Finland och hade själv ett läge för att lägga matchen på is med mindre än fyra minuter kvar. När han tog emot bronsmedaljen från tidigare SSK-ordföranden Peter Forsberg strålade Gustafsson av glädje.

Så klart.

Hugo Gustafsson har varit långt ifrån ordinarie i ungdomslandslagen, men hans snabba utveckling i SSK under 2019 gjorde honom aktuell för mästerskapet. Och efter en skada kunde han kvittera ut sin biljett. Gustafsson drog inte till sig strålkastarljuset, men var en viktig kugge och rollspelare i bronslaget. SSK-centern bidrog, precis som Karl Henriksson, till att Sverige hade turneringens bästa boxplay.

Om och om igen under bronsmatchen poängterade SVT:s kommentatorer att det här var slutet för många spelare i Juniorkronorna. Som juniorer, ja. Hugo Gustafsson gjorde med all sannolikhet sin sista juniormatch. Men precis som TV-pucken är JVM bara ett avstamp inför fortsättningen av karriären.

Gustafsson ser ut att kunna bli en suverän tvåvägsspelare med tiden. Nu handlar det om att förlänga tiden i moderklubben för SSK:s sportchef Mikael Samuelsson. Om det fortfarande är möjligt.

Från supporterhåll har det knorrats en del kring 19-åringens offensiva produktion under säsongen. Förlåt, men vad har ni för förväntningar?

För SSK:s del tar JVM slut i rätt tid. Hugo Gustafsson kommer hem som en mer erfaren spelare till ett lag med skadebekymmer och centerbrist.

Henrikssons avslutade lån – som SSK kanske måste titta på möjligheterna att förlänga – och Lucas Carlssons knepiga knäskada har gett coacherna svårigheter att få ihop kedjorna. Beroende på hur SSK bedömer Carlssons status bör klubben överväga att titta på en centervärvning. Efter en allt bättre avslutning på 2019 är Tingsryd inom räckhåll, och lyckad playoffjakt kan komma att utgöra skillnaden mellan att få ihop budgeten eller inte.

Med Gustafsson tillbaka har SSK en centerlinje med 19-åringen, Christopher Liljewall, Martin Janolhs och Emil Lind. Om Gustafsson kan spela redan i nyckelmatchen borta mot just Tingsryd på onsdag, vill säga.

Å ena sidan har Gustafsson spelat en intensiv turnering med sju matcher på elva dagar. Å andra sidan är han inte så sliten som han skulle kunna vara med en istid på endast 9.44 per match, jämfört med 16.51 i hockeyallsvenskan.

SSK ser nog gärna att 19-åringen spelar direkt.

Han betyder redan mycket för laget och lyfter ofta medspelarna med sin blick för spelet. Med JVM-centern tillbaka i uppställningen kommer tränarstaben ha möjlighet att återförena kedjan med Gustafsson, Måns Lindbäck och Gustav Lindberg, den trio som faktiskt snittat flest poäng i fem mot fem-spel den här säsongen. På sina sju matcher tillsammans har kedjan samlat ihop 17 poäng.

Nu kan SSK ta reda på om det var en tillfällig formtopp – eller om laget har ytterligare en producerande enhet där.

Tonåringen har under sin sista juniorsäsong, trots en knäskada, redan tagit nya kliv. Inför JVM gjorde han poäng i fem av sina sex sista matcher. På 20 spelade matcher har Gustafsson med 13 poäng överglänst sina 11 poäng på 28 matcher förra säsongen. Han har höjt sitt poängsnitt från 0,39 till 0,65 poäng per match. Gustafsson är också den av SSK:s centrar som producerar mest per spelad minut.

Enligt siffror från dagenshockey.se ligger Gustafsson på 2,31 poäng per 60 minuter. Utan att spela powerplay. Minut för minut överglänser han både Carlsson och Liljewall, som ser betydligt mer is i offensiva situationer. Och han är den center som skapar flest skott i slottet per match, visar data från ssksiffror.se.

Alla pilar pekar upp – trots en defensivt inriktad roll.

För självklart påverkar det att Nichlas Falk och Dennis Bozic helst skickar in Gustafsson i egen zon. 19-åringen har exempelvis bara fått ta 76 offensiva tekningar, jämfört med 125 i egen zon. Bara Henriksson har under säsongen fått starta en lägre andel av sina byten i anfallszonen. Ändå är Gustafsson +4. Mängden defensiva tekningar gör också utvecklingen i cirkeln, där han gått från 34 procent vunna till 44 procent den här vintern, än mer imponerande.

Kanske kan SSK:s boxplay också stabiliseras av att Hugo Gustafsson nu återvänder till Scaniarinken. Under SSK:s fem matcher under JVM har laget bara dödat 12 av 18 numerära underlägen. Kan juniorlandslagsmannen hjälpa SSK där finns chansen att faktiskt klara av klättringen från jumboplatsen till playoff.

Precis som under våren 2018.