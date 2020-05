Sjöfartsverket och Södertälje kommun hade försoningsmöte – på skype: ”Viktigt med en god dialog”

Fiaskot med slussbygget fick Boel Godner (S) att skicka ett argt brev till Sjöfartsverket i början av april. Det ledde till ett möte mellan parterna i förra veckan – på skype.

– Vi skulle ha haft ett fysiskt möte men i dessa coronatider så blev det ett skypemöte, det är så man möts nuförtiden, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på myndigheten.

Berätta om mötet.

– Det var ett bra möte, väldigt trevlig ton, jag gav dem en uppdatering om vad som händer i projektet just nu. Vi håller på med ett besiktningsförfarande, det kan bli lite åtgärder där, eventuella besiktningsanmärkningar som kommer, och sedan lyssnade vi på kommunen och vilka önskemål som kommunen här och hur vi kan minska påverkan för Södertäljeborna så mycket som möjligt. Inga direkta nyheter men vi uppskattar verkligen dialogen med Södertälje kommun på högsta nivå där man kan diskutera de här sakerna. Och prata och se på vilket sätt kan vi minimera påverkan för Södertäljeborna, framför allt nu när projektet går in i en period med lite lägre aktivitet. Vi tittade på flera olika frågor som vi har tittat på tidigare också och jag lovade att återkomma med tidsplaner för några av åtgärderna.

Till exempel?

– Det som vi har jobbat mest de senaste veckorna är gång- och cykelvägarna. Vi kommer att öppna en del gång- och cykelvägar bland annat på västra sidan från Maren till Igelstaviken inom kort. På östra sidan är det från Sydpoolen till Ridhusplanen. Mellan slussen och Mälarbron kan vi inte öppna några gång- och cykelväg tyvärr, dels är det annan entreprenör som håller på och jobbar där dels är inte själva kanalbanken färdig där. Men parallellt så öppnar vi upp vägen genom Kusens backe upp mot sjukhuset. Ridhusplanen till Östertälje båtklubb är en gång- och cykelväg som vi försökt öppna men det återstår lite skyddsarbeten under motorvägsbron där. Men det ska vi göra under sommaren men så fort de är färdiga så öppnar vi upp den gång- och cykelvägen också för vi vet att det är en populär pendlingsväg för cyklister från Östertälje båtklubb in mot stan.

Men Joel Smith sticker inte under stol med att Sjöfartsverket har misslyckats med själva huvudprojektet.

– Vi har förståelse för att det här verkligen påverkar Södertäljeborna och att det här har dragit ut på tiden. Det är beklagligt och ingenting som vi kan försvara. Det enda vi kan säga är att i bland går faktiskt saker och ting fel.

Mötet förra veckan ska ses som en väg för båda parterna att komma överens och bli nöjda.

– Vi uppskattar dialogen med Södertälje kommun och jag tycker att vi har en väldigt bra relation och korta kontaktvägar. Vi vill lika mycket som Södertälje att det här ska bli färdigt. Vi har inget intresse av att det här ska ta lång tid utan vi vill färdigställa detta så fort som det går.

Mycket hänger nu på besiktningen av Züblins arbete – entreprenören som ju Sjöfartsverket har brutit med.

– Eftersom Züblin lämnar så har de förklarat att de är färdiga med sin entreprenad och då måste den besiktigas för att säkerställa att de har gjort det som de ska göra enligt bygghandlingarna. Nu har de slutat mitt i så det som de har utfört ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt. Den besiktningen håller vi på med nu. I slutet av maj får vi ett besked om den blir godkänd. Det är det arbetet som pågår just nu.

Vad kan du säga om tidsplanen för att komma i gång igen med arbetet?

– Jag vill inte spekulera i det just nu. Först måste vi veta hur det går med besiktningen, vad är status på anläggningen. Det är väldigt svårt att säga när vi kör i gång igen.

Nu väntar ett nytt möte mellan Södertälje kommun och Sjöfartsverket, förmodligen i början av juni.

– Det kommer att bli ett nytt möte närmare sommaren efter besiktningarna när vi vet lite mer om statusen på projektet. Då kanske jag ge lite mer besked till Södertälje om tidsplaner för gång- och cykelvägar eller bortschaktningen av den här kullen som är bakom slusskontoret till exempel, säger Joel Smith.

Boel Godner var också nöjd med mötet.

– Det gick bra, det var en dialog som satte i gång kan man säga. Vi berättade vad vi hade för förväntningar på Sjöfartsverket om kompensation för förseningarna som blir. Vi kom fram till att vi ska höras igen närmare sommaren. Vi ser fram emot det.

Att gång- och cykelvägarna är på gång är välkommet, menar kommunstyrelsens ordförande.

– Vi hoppas ju det. Det pratades mycket om gång- och cykelvägarna, det är en av de sakerna som måste tidigareläggas för att det är så otroligt viktigt för Södertäljeborna. Vi har förhoppningar om mer och det kommer vi att kunna berätta om i juni förhoppningsvis.

Även om det inte kom fram något jättekonkret från mötet så säger Boel Godner att mötet ändå var bra.

– Det var ett viktigt möte ändå, för vi la fram våra förväntningar och krav från kommunens sida och som vi också har hört från många Södertäljebor.

Boel Godner hoppas nu att den här dialogen kan leda till något i slutändan för Södertäljeborna.

– Vi från Södertälje kommuns sida tycker alltid att det är viktigt med en god dialog. Den inleddes med mitt brev som var allvarligt för att om arbetet bara ska stå stilla under en lång period så är det frustrerande för oss här i Södertälje. Det är vår finaste plats, kan man nästan säga. Men det är viktigt att man håller en god ton i en dialog för att man ska kunna nå framgång. Vi har förhoppningar men det är klart att förväntningarna måste infrias också.