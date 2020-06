Semmelkungen Andersson längtar tillbaka till tv-inspelningarna: ”Det ger så mycket”

Allt började för ett 26 år sedan när en intresseförening på Scania fixade fram biljetter till en tv-inspelning på SVT och Micke bestämde sig för att hänga med – och han fastnade direkt.

– Det var ”Söndagsöppet” och Roxette hade världspremiär på sin hit ”Sleeping in my car”, det var häftigt att se dem live och bara uppvärmningen var kul, programledaren Uffe Larsson höll i den. Och jag blev fascinerad av hur man fick ihop ett program av allt det vi fick se på plats, minns han.

Sedan dess har det blivit en del publiksittningar för Michael Andersson både på SVT, TV4 och andra kanaler. Han har suttit i publiken för flera av Kanal 5-duon Fredrik och Filips program och en gång till och med blivit upplockad med taxi i hemmet i Kallfors för att medverka i ett inslag framför kameran.

Det kan vara fullständigt galet och man skrattar så mycket att man fortfarande har ont i magen när man kommer hem på kvällen.

Men favoritprogrammen är nog ”Skavlan” på SVT och TV4:s ”Hellenius Hörna”, helgunderhållning som bjuder på ständigt intressant gäster, bra musik och intressanta intervjuer som ofta kan gå riktigt på djupet.

– Jag tycker om Skavlans seriösa djupintervjuer, som när han pratade med Ari Behns föräldrar till exempel. Och ”Hellenius hörna” är fantastiskt kul. Man kan sitta där och skratta en hel eftermiddag och då får man den där fredagsmyskänslan redan på tisdagen – fast mycket mer av den eftersom man få ta del av den oklippta versionen. Det kan vara fullständigt galet och man skrattar så mycket att man fortfarande har ont i magen när man kommer hem på kvällen.

De var där allihop i Skavlan och stämningen i studion var nästan magisk.

Han har träffat Abba-legendaren Björn Ulvaeus, statsminister Stefan Löfven, norska prinsessan Märta-Louise och artister som Arja Saijonmaa , Zara Larsson och Björn Skifs. Men starkast intryck genom alla år gav Michael Jacksons alla bröder.

– De var där allihop i Skavlan och stämningen i studion var nästan magisk. Både rörande och glatt när de berättade om sin bror. Och Wyclef Jean uppträdde.

På frågan om vem Michael Andesson helst skulle vilja se intervjuas behöver han fundera men sedan är svaret självklart.

– Zlatan, honom har jag inte sett någonstans. Eller Bruce Springsteen.

Det är inte ovanligt att Michael Andersson går på två, tre publikinspelningar i veckan. I normaltider, det vill säga. För i år har allt givetvis förändrats och sist han var på en publikinspelning var i mars.

– Allt är nedstängt nu och det är ju inga konstigheter. Jag saknar det ibland, det ger så mycket. Jag kommer absolut fortsätta sedan när coronan är över.

Michael ”Semmelkungen” Andersson.

Ålder: 57 år.

Familj: Tre barn i åldrarna 31 och snart 16 och 14 år.

Bor: Kallfors, Järna.

Gör: Projektkoordinator på Scania, just nu permitterad.

Bakgrund: Född i småländska Värnamo, uppväxt i Smålandsstenar, tävlingssimmade i sin ungdom och var senare simledare. Läste teknisk linje på gymnasiet. 1985 träffade han kärleken och flyttade med henne upp till hennes hemstad Södertälje. Började på Scania 1 december 1985.

Intressen: Semlor (förra säsongen blev det 50 stycken, i år betydligt färre av hälsoskäl), sitta i tv-publik, sköta trädgården, goda viner och att umgås med barnen, dotterns ridning tittar han gärna på.

Aktuell: Medverkar i kortdokumentären ”Somewhere in the crowd there's you” om några av Sveriges flitigaste publikstammisar. Filmen ligger ute på Youtube.