Segervittring för Kennegård efter felfri rond

Jesper Kennegård släpper inte greppet om Stockholm Trophy. Banrekordet under det första varvet, på 65 slag, följde han upp med 67 slag under torsdagen. Det efter ytterligare en bogey-fri runda. Totalt är Kennegård tolv slag under par.

Inför fredagens finalvarv leder Kallforsspelaren nu med fem slag före Adam Guedra, Ängsö GK, och Jesper Hagborg Asp, Onsjö GK.

Men topp tio finns även Kennegårds klubbkamrat Oscar Zetterwall med. Zetterwall är delad nia efter 70 slag på det andra varvet, och totalt fyra under par.

Med under finaldagen är även Elis Svärd, Salems GK, på tre under par samt Victor Tärnström, Stockholms GK, på par. För Nykvarnssonen Tärnström är det säsongens första klarade kvalgräns.

Joakim Rask missade kvalgränsen med två slag efter att ha noterat 75 slag på torsdagen.