Scania stäms av facket – kräver att sparkad Södertäljebo får tillbaka jobbet

Ansökan om att stämma Scania och Teknikarbetsgivarna kom in till Arbetsdomstolen från IF metall i veckan. Orsaken är att fackförbundet IF metall anser att uppsägningen av en anställd på Scania måste hävas.

Enligt fackförbundet har Scania inte lämnat någon ordentlig förklaring till varför mannen fått sparken.

Mannen, som varit fast anställd, ska tidigare 2019 ha tvingats gå på grund av personliga skäl. Efter förhandlingar är Scania och IF metall fortsatt oense om saken.

IF metall kräver också i stämningen att den ex-anställde ska få ett skadestånd på 150 000 kronor.