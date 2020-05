Scania får stororder på 75 ellastbilar till Norge: ”Väldigt tillfredsställande”

Under de kommande tre åren ska Scania leverera 75 batterielektriska lastbilar till Norge.

– Det är väldigt tillfredsställande att progressiva bolag nu tar konkreta steg när det gäller att röra sig bort från tunga fordon som släpper ut koldioxid, säger vd Henrik Henriksson i ett pressmeddelande.

Avtalet är ett av de mest omfattande i branschen när det gäller den här typen av fordon, det skriver Dagens industri.

Asko har sedan tidigare två helt elektriska lastbilar från Scania, som togs i bruk i februari i år. De lastbilarna kan köra kortare sträckor och ladda batterierna under av- och pålastning. De två lastbilarna i Askos verksamhet har en batterikapacitet på 165 kilowattimmar, vilket ger en räckvidd på 120 kilometer.

Ramavtalet som tecknats nu innebär att Scania kommer leverera upp till 75 nya lastbilar de kommande tre åren.

Samarbetet ska också ses som en del i Scanias klimatmål, där ett steg är att sänka utsläppen för kunderna. Det aktuella avtalet med Asko har också fått ekonomiskt stöd från det norska statliga företaget Enova, som ägs av det norska klimat- och miljödepartementet.

Scanias affärsplan för just batterielektriska lastbilar väntas presenteras senare under 2020. Som LT tidigare rapporterat har lastbilsjätten ett tydligt fokus på just elektriska fordon, och ser det som en avgörande del inför framtiden.