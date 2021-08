SBBK:s nästa pusselbit på plats: "Något som vi letat aktivt efter"

Nyförvärven sprutar in till SBBK.

Nyligen hämtades Linnea Rosendal in från A3 Umeå och nu är nästa pusselbit på plats.

24-åriga amerikanskan Aliyah Jeune, med meriter från collegebasket i NCAA Division 1, är klar för spel.

– Just storlek är något som vi letat aktivt efter, säger SBBK:s head coach Jesper Sundberg.