Saxofonstjärnan från Enhörna tröttnade på musiken och blev narkossköterska – nu är Per Texas tillbaka hos jazzen

Per ”Texas” Johansson kom tidigt in i yrket som frilansmusiker och karriären tog fart när han var runt 25 år i början av 90-talet. Han jobbade då med bland andra Bo Kaspers orkester och med andra framstående musiker inom genrerna pop, rock och jazz. Han fick också genom skivbolaget EMI spela in skivor i eget namn.

– Detta var ju en möjlighet som många unga musiker inte får i dag då skivindustrin ser ut på ett helt annat sätt. Det gav mig en möjlighet att utvecklas både som instrumentalist och kompositör vilket jag förmodligen har nytta av även nu, säger han.

På den tiden, i slutet av 1990-talet, gjorde han tre egna album och medverkade på andra skivor innan han tog en lång paus. Efter pausen kom han med skivan ”De långa rulltrapporna i Flemingsberg”.

– Den långa pausen handlade om förlorad spellust och omsadling till jobbet som narkossköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, säger Per som efter comebacken 2015 och fram till i dag hunnit medverka i ett tiotal skivinspelningar med andra artister.

I september i år kom hans senaste platta ”Stråk på himlen och stora hus” ut, inspelad med Mattias Ståhl på marimba och vibrafon, Margareta Bengtsson harpa, Josefin Runsteen, fiol, Konrad Agnas, trummor samt Per själv på träblås (klarinetter, saxofon och oboer). Nu gör han spelningar tillsammans med gruppen, bland annat i Malmö och på Stockholms jazzfestival på Fasching på måndag 14 oktober.

– Vi delar kvällen med den amerikanska pianisten Carla Bley. Det ska bli otroligt spännande. Hon är en musiker som jag lyssnat mycket på.

– Vårt band kommer att inleda kvällen och vi framför musik från den nya skivan. Det blir egentligen som en releasespelning.

Per Johansson växte upp i Enhörna och började spela klarinett i årskurs tre. På den tiden fanns en väl utarbetad orkesterverksamhet i Södertälje med Wasa brass i spetsen under ledning av Per Andersen. Per Johansson började spela med bandet ute i Enhörna.

– Fantastiskt att Enhörna hade en egen blåsorkester! Jag kände väldigt tidigt att jag hade ett intresse för musik, minns Per Johansson, och berättar om andra musiker han senare mötte på högstadiet, som Peter Asplund, Magnus Blom och Johan Löfcrantz Ramsay.

– Några år över mig hade jag idoler som Per Grebacken och Johan Eklind. Så det var en väldigt stimulerande musikalisk miljö att växa upp i här i Södertälje på den tiden. Vi fick också undervisning i improvisation och teori av Ziemowit Bownik. Det var ofta en ganska tuff undervisning för oss unga musiker, men otroligt värdefull.

Klarinett och saxofon var de instrument han spelade parallellt under sin uppväxt, och de han fortsatte med när han började på Södra latin tillsammans med nämnda Asplund, Löfcrantz och Eklind. Studierna fortsatte sedan på Musikhögskolan i Stockholm.

– Jag har fortsatt att träffa och spela med de musiker som jag mötte i unga år i Södertälje, säger Per ”Texas” Johansson, som avslutar med att berätta om sitt andra stora intresse vid sidan om musiken:

– Löpning! Det har blivit många mil på olika vägar i Sverige under turnéer.