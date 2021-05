Samuelsson förklarar nobben av stjärnan – och lovar ersättare: ”Annars har jag misslyckats”

Förra året var det en utdragen och högst medial kontraktsförhandling.

Inte den här gången.

På fredagen kunde LT-sporten berätta att SSK inte erbjuder Ludwig Blomstrand något nytt kontrakt. Precis som i fallet med Christopher Bengtsson väljer sportchefen Mikael Samuelsson att gå i en annan riktning inför den kommande säsongen, trots Blomstrands två raka säsonger med över 20 mål i hockeyallsvenskan.

Ett drag som många supportrar ifrågasatte på sociala medier. Nu ger Samuelsson sin syn på beslutet.

– Blomstrand är Blomstrand. Alla vet vad han kan göra på isen. Men de spelare som kommer att spela i Södertälje ska vilja det till 100 procent. Avvakta och se – det kan man göra en liten stund. I dialogen jag haft med Blomstrands sida så ville de avvakta. Det har de all rätt att göra. Det är deras beslut. Men vi vill ha en hungrig spelare som drar med sig gruppen i det förtroende som han skulle få, säger sportchefen och fortsätter:

– Jag vet inte om han är rätt spelare för SSK i år, som en som kan visa vägen. Det är inget snack om att han är en bra spelare.

Hur ska ni ersätta hans 20 mål?

– Det är inte det viktigaste att göra 25 mål för att vara bäst i laget. Jag skulle helst vilja sprida ut målgörandet mer.

Men i ett powerplay behövs ändå skickliga spelare som kan göra just mål.

– Det kommer vi att ha. Det är självsäkert att säga. Men vi kommer hitta killar med offensiva ”skills”. Jag är inte orolig för det. Det kommer att stå en slagkraftig laguppställning där ute när vi går på is. Det ska man få ihop när förändringarna görs i maj. Annars har jag misslyckats med mitt jobb.

Däremot ingick det inte i Samuelssons plan att tappa Måns Lindbäck. SSK ville ha kvar forwarden, som var assisterande kapten och producerade 37 poäng på 49 grundseriematcher, i en topproll. I stället spelar han i en hockeyallsvensk rival nästa säsong: HV71.

– Den såg jag inte riktigt komma. Vi började en process, men den blev ganska kort. Han hade något från oss att ta ställning till. Jag tror att Måns kände att vi ville ha kvar honom. Jag hoppas det, säger SSK:s sportchef.

Till Expressen har klubbdirektören Agne Bengtsson uppgett att Jönköpingsklubben inleder nästa säsong med en spelarbudget i toppskiktet av hockeyallsvenskan, med 15 till 20 miljoner kronor för sportchefen att bygga med. Enligt uppgifter till LT-sporten erbjuder HV71 mycket konkurrenskraftiga löner till lediga hockeyallsvenska toppspelare.

– Det har jag också hört. Men jag vet inte vad som stämmer. Men det är inte så förvånande. De har många lojala sponsorer, plus ett antal miljoner från SHL i en fallskärm, säger Mikael Samuelsson.

Vad betyder det för ditt lagbygge att tappa Lindbäck?

– Nog är det ett litet avbräck. Men ingen spelare är så viktig att man inte kan täcka upp för den. Särskilt inte om man får veta det den vid här tidpunkten. Det är värre om det kommer runt den 15 juli, vid SHL:s deadline.

Efter klubbens bästa säsong på åtta år står SSK nu inför en omstart. Det är inte bara en ny förstakedja som måste rekryteras – Mikael Samuelsson behöver bygga en helt ny topp sex på forwardssidan när Hugo Gustafsson, Nick Olesen, Lindbäck, Blomstrand, Bengtsson och Marcus Davidsson lämnar.

– Det är inget som ramlar ned som en blixt från klar himmel. Jag såg ett tänkbart scenario där vi skulle kunna tappa våra topp sex-forwards. Den jag inte såg komma var Måns. Men jag visste att det här kunde hända. Vi kommer att hinna reparera det. Vi har en bra grund att stå på, säger Samuelsson.

Hur ser din plan för att bygga en ny topp sex ut?

– Några av dem har vi redan fått in, som det ser ut på förhand. I Jonatan Harju och Felix Olsson har du spelare som vi vill bygga kring. De har rätt karaktärsdrag, viker inte undan, är i bra ålder och känns inte färdiga som spelare. De kommer kanske inte vara bäst i augusti till oktober, men fortsätta utvecklas. Det är individer som vi vill jobba med.

En annan tänkt toppspelare var Linus Videll. Men under veckan blev det klart att den rutinerade KHL-forwarden tackade nej till SSK:s erbjudande för att istället skriva på för Djurgården i SHL.

– Jag fick reda på det någon dag innan Djurgården gjorde klart med honom. Hade vi inte varit intresserade så hade det varit konstigt. Med den spelare han är och att han har anknytning till klubben.

SSK tappar en stor del av de bärande spelarna. Kommer ni kunna vara med och konkurrera direkt, eller blir det en längre process dit?

– Jag tror att vi kommer vinna fler matcher än vi förlorar. Att vi ska vara på den övre halvan av hockeyallsvenskan, det är rimligt. Om vi är lag ett eller två? Det återstår att se. Men vi vill bli bättre hela tiden. Under året också. Det tycker jag inte riktigt att vi blivit de senaste åren. Kanske förra året, men i alla fall inte den här säsongen.

Närmast kan SSK vara en ny målvakt, som ska komplettera Fredrik Bergvik.

– Den kommer att presenteras inom kort. Det är ingen svensk målvakt. Men det är inte riktigt klart än, säger Mikael Samuelsson.

Men den som ser en utländsk målvakt som ett tecken på att SSK:s sportchef, med sina kontakter från spelarkarriären i NHL, ska värva mer från den nordamerikanska spelarmarknaden riskerar att bli besviken.

– Det är inte prio ett. Det är osäkert. Förra årets värvningar därifrån var inte jättelyckade. Jag tycker om att veta vad man får för individer. Det är det svåraste. Och så kan man kan se bra ut där borta på liten is. Så lite mer reserverad ska jag vara. Jag hoppar inte högt över min egen scouting och förmåga att ta in bra spelare därifrån. Jag börjar inte i den änden. Per Kenttä verkar göra det. Jag gillar svenska spelare och mentaliteten på de individerna.