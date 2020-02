Sahlin räddade tre poäng åt SSK – i slutminuten: ”Magiskt”

Det var mer än tre poäng som SSK säkrade mot Karlskrona på lördagen.

SSK, som efter tio omgångar låg sist i hockeyallsvenskan, skaffade sig nu sju poäng ned till Tingsryd på nionde plats och har kontroll på sjundeplatsen. Till och med kontakt med Vita Hästen ett pinnhål högre upp i tabellen.

August Berg avgjorde matchen med sju minuter kvar – men SSK behövde hämta upp ett 0–2-underläge för att nå dit.

Första perioden var ganska händelsefattig, där SSK hade mest puckinnehav men hade svårt att omsätta det till chanser. Christopher Liljewall borde dock ha gjort mål när han fick öppet mål i powerplay, men Karlskronas Tanner Jaillet gjorde en superräddning.

Karlskrona kämpade ner SSK i den andra perioden och tog ledningen i powerplay genom Janne Kivilahti. Spelet dominerades av gästerna, som var starkare i närkamperna och vann många dueller – samtidigt som SSK hade svårt att spela sig ur motståndarnas press, och därför ofta gav bort pucken lättvindigt.

0–2 kom efter ett misstag av Sebastian Walfridsson, och anfallet avslutades med att Niklas Johansson fick öppet mål efter retur från Alexander Sahlin.

SSK såg då tafatt ut, men svarade bara 28 sekunder senare genom Sebastian Bengtsson, som fick öppet mål efter ett smart skott från Emil Lind. Det tände hemmalaget som höjde sig en aning i slutet av perioden. I tredje perioden kom utdelningen retroaktivt.

Blomstand skickade in kvitteringen i powerplay, innan August Berg kunde avgöra. Och det trots att gästerna dominerade tredje perioden stort och vann skotten med 16–3.

Matchens tre bästa SSK-spelare

1. Alexander Sahlin

Målvakten börjar hitta formen lagom till säsongens slutspurt? Trenden pekar verkligen mot det. I de senaste tre matcherna har Sahlin noterat en räddningsprocent på minst 93 procent – och mot Karlskrona hade han mycket att göra. Men svarade med att stoppa 33 av 35 puckar.

2. Sebastian Bengtsson

SSK hade just släppt in ett tungt 0–2-mål – och behövde en kickstart. Sebastian Bengtsson bidrog med den bara 28 sekunder senare. Bengtsson fullföljde mot målet och kunde raka in en retur. 25-åringen upplever sin genombrottssäsong i hockeyallsvenskan. Nu blev han målskytt för tredje matchen i följd.

3. Bobbo Petersson

En solid match från SSK-backen, som har en nyckelroll i ett under januari mycket väloljat spel i numerärt underläge. Mot Karlskrona kunde Petersson också krydda insatsen med två assistpoäng.

Matchens räddning

Jonathan Harju hade ett öppet mål. Med 32 sekunder kvar hade pucken styrts, tagit på Sahlin i SSK-målet och ramlat ned framför Harju.

Det var bara att raka in pucken.

Tänkte nog alla. Tills Alexander Sahlin sträckte ut klubban och räddade tre poäng åt SSK. En magisk räddning som säkerligen kommer att vevas om och om igen på sociala medier de kommande dagarna.

Ingen dussinlirare

Ludwig Blomstrand var riktigt bra återigen – och fortsätter att bära en stor del av den offensiva bördan. Så hur hans rygg klarar av vårsäsongen blir verkligen en nyckelfaktor för SSK. Nu har forwarden gjort poäng i de senaste tolv matcherna som han har varit ombytt i.

Mot Karlskrona kvitterade han i powerplay med ett skott som han höll inne länge, länge. Blomstrand låg dessutom bakom Bergs matchvinnande mål.

Hans utgående kontrakt borde stå högt upp på SSK:s dagordning inför kommande säsong.

Matchfakta

SSK–Karlskrona (0–0, 1–2, x–x)

Andra perioden: 0–1 (2.17) Janne Kivilahti (Linus Cronholm) spel fem mot fyra, 1–1 (9.10) Niklas Johansson (William Pethrus, Linus Cronholm), 1–2 (9.38) Sebastian Bengtsson (Emil Lind, Bobbo Petersson).

Tredje perioden: 2–2 (0.47) Ludwig Blomstrand (Anton Blomberg, Nick Olesen), spel fem mot fyra, 3–2 (12.57) August Berg (Bobbo Petersson, Ludwig Blomstrand).

Skott: 26–35 (12–7, 11–12, 3–16).

Utvisningar, SSK: 4x2. KHK: 4x2.

Publik: 3 035.

Domare: Peter Lyth, Christian Persson.

Så spelade SSK

Målvakt:

Alexander Sahlin (Fredrik Bergvik)

Backpar:

Alexander Falk – Adam Wilsby

Andreas Hjelm – David Berg

Bobbo Petersson – August Berg

Sebastian Walfridsson

Kedjor:

Nick Olesen – Christopher Liljewall – Ludwig Blomstrand

Anton Blomberg – Hugo Gustafsson – Måns Lindbäck

Sebastian Bengtsson – Lucas Carlsson – Emil Lind

Gustav Lindberg – Martin Janolhs – Carl Becker