Så ska de tio miljonerna användas – Södertäljes föreningar får 14 dagar på sig att ansöka

Idrottsföreningarna har ropat på hjälp under coronapandemin. Intäkterna har försvunnit och kassorna har sinat. Så sent som på torsdagen kände sig SBBK tvungna att lägga korten på bordet och meddela att klubbens medverkan i basketligan, både för dam- och herrlaget, var i fara.

– Skräckscenariot är om vi måste dra oss ur SBL med herr- och damlaget. Vi har inga intäkter just nu, sade klubbdirektören Johan Strömwall, som på fredagsmorgonen träffade kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) samt stadsdirektören Rickard Sundbom.

– Det var ett bra möte, det kändes som att de lyssnade och förstod läget. Det var för att förklara vår situation som vi ville få till mötet, man får inga klara besked på såna möten, säger Johan Strömwall.

– Det var bra att få information om situationen, det var något vi hade en del vetskap om sedan tidigare också, säger Boel Godner. De har det svårt, som många föreningar som förlorat intäkter. Nu ska vi försöka hitta ett sätt att stödja dem och andra föreningar som lidit av pandemin.

Och där hänvisar Boel Godner till stödet på tio miljoner kronor till föreningslivet, som aviserats nyligen, och som ska beslutas i kommunfullmäktige på måndag.

– Ja, vi har sett att vi kunnat ta detta från årets resultat och nu ska vi fördela dem på ett rättvist sätt. Först och främst ska den demokratiska processen ha sin gång, så fort som detta har beslutats om på kommunfullmäktige så ska föreningarna kunna söka detta, säger Boel Godner.

Det blir sedan kultur- och fritidsförvaltningen som får ansvaret för att ta in ansökningar från föreningarna och fördela pengarna.

– Tio miljoner är den summa vi har. Det är en bra summa, tycker jag. Det är svårt att säga om det kommer att kunna täcka allt som föreningarna förlorat, det har nog svårt att tro, men det är många föreningar som hört av sig och önskat ett stöd och jag har bara fått uppskattade kommentarer efter att det här blev känt, säger Boel Godner.

Ansvaret för att verkställa uppdraget landar på stadsdirektör Rickard Sundbom och i förlängningen på kultur- och fritidschefen Maria Lindeberg

– Så fort fullmäktige har tagit beslutet så kommer vi att gå ut med information på kommunens hemsida och direkt till föreningarna, säger Maria Lindeberg som förklarar att ansökningstiden kommer att vara 14 dagar, och att det kommer att vara noga med att ansökningar kommer in under den tiden.

– Vi kommer att hålla hårt på tiderna eftersom vi verkligen vill hinna få ut de här pengarna innan årets slut, säger Maria Lindeberg.

Alla föreningar som är berättigade till föreningsstöd kan ansöka. Maria Lindeberg förtydligar också att det inte bara är idrottsföreningar utan alla bidragsberättigade föreningar som pengarna är tänkta för.

– Och alla föreningar har såklart sina utmaningar men det här är ett stöd kopplat till ekonomiskt bortfall på grund av coronapandemin, förtydligar Maria Lindeberg.

Eftersom många föreningar sökt stöd från Riksidrottsförbundet eller Kulturrådet också, så kommer Södertälje kommun att avvakta utbetalningar därifrån innan pengar betalas ut.

Men hur de tio miljonerna ska fördelas rättvist blir den stora frågan.

– Ja, det blir en utmaning men vi tittar på någon form av fördelningsnyckel nu. Kanske kommer vi att behöva kategorisera behoven på något sätt så att pengarna går dit de behövs mest, säger hon.

Fakta / Kommunens stöd på tio miljoner till föreningslivet

Tio miljoner kronor tas från 2020 års resultat och fördelas till föreningar som sedan tidigare är berättigade till föreningsstöd från kommunen.

Föreningarna kommer att få skicka in en blankett där de bland annat ska uppvisa vilka åtgärder som genomförts för att klara verksamheten under coronapandemin, beräknade intäkter under 2020 och verkligt utfall samt beräknade intäkter resten av året, beskrivning av konsekvenser som drabbat dem av pandemin, banksaldo under augusti och september och ifall föreningen sökt bidrag från annat håll.

Utbetalning av de tio miljonerna kommer att ske innan årets slut.