Så minns Södertälje Hanna Al-Haek: ”En ödmjuk person med målningar som alltid bär ett budskap”

Kristina Möller arbetade som kanslist 1978 när nya Konsthallen i Södertälje invigdes. Samma år träffade hon Hanna Al-Haek för första gången, det var i samband med en projektanställning han hade på Kulturförvaltningen.

– Mitt starkaste minne är nog från 1985 när Per Drougge gav Hanna i uppdrag att måla en stor, mycket stor målning, och lämna in denna till Sörmlandssalongen för jurybedömning. Målningen ”Martyrernas minne” berättar om Seyfo 1915, folkmordet på assyrier, syrianer, kaldéer, armenier och pontiska greker. Jag minns hur orolig jag var att målningen skulle bli refuserad. Målningen antogs och Per Drougge jämförde den med Picassos ”Guernica”, säger Kristina Möller.

Sista gången de två sågs var i Södertälje konsthall våren 2015 på vernissagen av Hanna stora utställning.

– Samtalen med Hanna var alltid intressanta och handlade ofta om universella ting. Hanna var omåttligt produktiv, på gott och ont. Ateljén i Saltskog gård är översvämmad av Hannas verk, stora som små. Han målade på allt material han kom över, till exempel gamla kaffekartonger av papp.

Kristina minns honom för att alltid vara mycket vänlig och pratsam. Intensiv och intelligent. Hon försöker beskriva Hanna Al-Haeks konst, men inser hur svårt det är med tanke på hans stora produktion. Hanna jobbade i många olika tekniker; akrylmålningar, akvareller, blyertsteckningar och grafik.

– Något som fångade mitt intresse var hans skissböcker. Varje dag fylldes en sida med små tuschteckningar. Det kom att bli många skissdagböcker under åren. I måleriet förekommer ofta ett starkt ljussken som jag påverkas av. Ett ljus som jag förknippar med Medelhavets sol, säger hon.

Vad tillförde han konstlivet i Södertälje?

– Han tvingade oss att se bredare och djupare utanför den västerländska konsthistorien. Min uppfattning är att Hanna var mycket uppskattad av sina konstnärskollegor och att saknaden efter honom var stor när han inte längre kunde arbeta i ateljén, säger Kristina Möller och berättar om en målning, ”Jakobs stege” som i dag finns i Södertälje kommuns ägo.

– Denna målning har alltid gjort ett starkt intryck på mig och jag tänker i stunden att Hanna nu har klättrat upp på denna stege och funnit frid.

Inom den assyrisk/syrianska folkgruppen beklagar man förlusten av en viktig konstnär och visionär. Hanna Al-Haek var en av dem första som uppmärksammade seyfo-frågan, vilket han gjorde i flera målningar. I samband med den assyriska organisationen ADO:s 50 årsjubileum 2007 fick Hanna Al-Haek organisationens hederspris. Södertäljepolitikern Sait Yildiz saknar sin vän.

– Han var en ödmjuk person, men principfast och kompromisslös demokrat. Hans målningar bär alltid ett budskap. Han målade berättelsen om friheten på sina dukar. Hans drömmar blev det assyriska folkets dröm, säger Sait Yildiz, aktivist inom assyriska rörelsen sedan 1980-talet.

En annan konstnär, vän och kollega från Södertälje konstnärskrets och Saltskog gård var Göran Pettersson. Första gången de två träffades var på Galleri Kretsen och grafikverkstaden 1980.

– Vi gjorde tillsammans en väggmålning i Hovsjö 1983 och två år senare, 1985 fick vi båda ateljéer på Saltskog gård. Sedan dess och fram till nu blev Saltskog gård en fast punkt för oss båda, säger Göran Pettersson och berättar om sin väns konst:

– I början kunde man se influenser från Picasso, men senare hittade han ett eget starkt formspråk. Ofta blev det abstrakta målningar fyllda av minnen från sitt gamla hemland och dess kultur.

Göran Pettersson följde med Hanna Al-Haek till Bryssel 86 när den senare visade sin konst där. Hanna ställde också ut i Polen 89 och ordnade så att flera av konstnärerna från Södertälje konstnärskrets också kunde vistas och visa sin konst där.

– Ja, Hanna var mycket social och skapade många spännande gränsöverskridande kulturella möten och utbyten med hjälp av konst och poesi och avslutar:

– En av Södertäljes mest färgstarka konstnärer har lämnat oss. Farväl Hanna!