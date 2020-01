Så löste SSK situationen med Fagerudd: "Det lättar trycket på vår ekonomi"

Efter att ha varit petad en längre tid är det nu helt klart att Marcus Fagerudd byter klubb – åtminstone för resten av den här säsongen. Den finländske backen lånas ut till seriekonkurrenten Vita Hästen. Avtalet mellan klubbarna gäller till och med den 30 april, och spelaren kan inte kallas tillbaka till SSK.

– vi såg en lösning som gäller för hela säsongen. Marcus behöver spela och känna att hockey är kul igen. Och för oss lättar det trycket på vår ekonomi, säger Mikael Samuelsson.

SSK:s sportchef vill inte gå in på detaljer kring ekonomin, eller hur uppgörelsen med Vita Hästen ser ut, men ger ändå viss information om hur SSK hanterat situationen med Fagerudd.

– Angående ekonomin vill jag vara förtegen. Men SSK har inga kostnader för Marcus för resten av säsongen, säger Samuelsson.

Fagerudd har kontrakt med SSK även för säsongen 2020–21 – men klubbledningens förhoppning är att den SHL-meriterade 27-åringen ska göra bra ifrån sig i Vita Hästen och därmed bli attraktiv för andra klubbar till nästa säsong.

– Det är en bra analys. Det är vår tanke, säger Samuelsson, och tillägger:

– Det är mycket möjligt att Marcus går till Vita Hästen och gör det jättebra. De behöver en högerfattad back, och han känner Tony Zabel (Vita Hästens tränare och sportchef) från Djurgården. Om Marcus går dit och lyckas, så blir jag bara glad för hans skull.

Samuelsson vill också betona att det har varit viktigt för honom och SSK att hantera situationen med Fagerudd, och att han varit utanför laget, på ett respektfullt sätt.

– Det har varit en situation med Marcus som vi behövt lösa. Det är såklart mycket roligare att värva spelare än att hantera såna här situationer, men jag vet själv hur man som spelare vill bli behandlad, och vi har försökt behandla honom på rätt sätt. Det kommer vi alltid att göra med alla våra spelare. Och som jag sagt tidigare, så har Marcus skött sig exemplariskt genom hela situationen.

Fagerudd lämnar SSK efter 1,5 säsong, och får ses som en värvning som inte blev lyckad. Han kom från SHL-spel med Djurgården och Mora, och förväntades ta en bärande roll i laget. Men så blev det inte. Samuelsson, som bara varit involverad i SSK den här säsongen, har svårt att svara på om SSK kunde ha gjort något annorlunda för att Fagerudd skulle ha lyckats bättre i klubben.

– Som jag förstår det så var han lyckad här när han spelade i powerplay, och kunde använda sitt skott. Kanske kunde vi ha gett honom en större roll i powerplay. Men det gjorde vi inte, och sedan kom Adam Wilsby in och tog mycket speltid, och Andreas Hjelm kom in på ett treårskontrakt och är ett framtidsnamn i mina tankar. Det är så det är, när några kommer in så puttas några ut.

Att Fagerudd lämnar, förändrar det dina möjligheter att värva nya spelare till SSK?

– En spelare ut, en spelare in – det är så vi försöker jobba. Som med (Marcus Oskarsson, som lämnade SSK för spel i Norge tidigare den här säsongen) så lättar det på trycket och ger oss ekonomi för att eventuellt ta in någon annan. Men vi har bra sponsorer och i det stora hela så ger det här oss inga möjligheter vi inte hade innan, men vi försöker att inte dra på oss nya kostnader, säger Samuelsson.

Han betonar också att hans mål är att bygga så prisvärda lag som möjligt i framtiden.

– Jag är väldigt noggrann med ekonomin. Som person så sprider jag inte pengar runt mig. Det är viktigt att få valuta för pengarna, och det är något jag tänker se över väldigt noga vid alla värvningar, säger han.