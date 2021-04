Så kommer Syrianska använda prestigevärvningen Atakora

Det är en dryg vecka sedan som transferbomben Lalawélé Atakora till Syrianska blev ett faktum.

Togolesen, som gjorde 47 matcher i AIK-tröjan 2011-2014 och 50 framträdanden i Helsingborg 2015-2016, har inte spelat i Sverige sedan allsvenska degraderingen med HIF. I stället har 30-åringen hållit till i Turkiet, Azerbajdzjan, Kuwait och hemlandet Togo på den afrikanska västkusten.

Hur Syrianska lyckats landa en spelare som under tiden i AIK spelade mot lag som Napoli och PSV Eindhoven i Europa Leagues gruppspel? Tränaren Steven Younan berättar.

– Vi har haft en dialog jättelänge, han och jag. Jag fick nys om honom via en bekant och jag tog kontakt. Atakora var då i Malmö hos en vän och han har haft det struligt under pandemin. Gränserna stängdes överallt och eftersom han har rätt att vistas i Sverige efter sina år här kände han att det vore tryggt att spela sin fotboll här också, säger Younan och fortsätter:

– För Atakora är det viktiga inte vilken division han spelar i just nu utan han vill bara vara i en trygg miljö och därefter kan han ta sig vidare. Med tanke på pandemin var det inte så många klubbar som var intresserade och eftersom detta blev klart sent hade lagen i allsvenskan, superettan och division 1 mer eller mindre redan spikat sina trupper.

Du sa till mig i vintras att ni ville vänta in vad som blev över efter att klubbarna i just allsvenskan, superettan och division 1 agerat på transfermarknaden. Det föll väl ut denna gång verkar det som?

– Ja, precis. Jag sa ju det, att vi skulle ha is i magen. Detta är ett praktexempel på varför vi valde att inte stressa med att ta in nya spelare. Första gången vi träffade Atakora var det villkorslöst, men han fick ett bra första intryck och det här är heller inget som belastar vår ekonomi. Vi hade aldrig värvat en spelare som skulle belasta vår budget. Atakora är inom ramen för vad vår budget räcker till.

Annars tänker man ju tanken hur ni har råd med en 30-åring som gjort massa matcher i allsvenskan?

– Jag vet att man tänker så, men Atakora är ödmjuk. Han har spelat lite överallt och det viktigaste för honom är inte ekonomin utan det är tryggheten som sagt. För oss ser det också bra ut att kunna hämta in en sådan här prestigevärvning.

Atakoras kontrakt med division 2-klubben Syrianska är över den här säsongen. Såväl i AIK som HIF spelade han allt som oftast som vänsterytter. Den positionen kommer togolesen inte att ha i Steven Younans lag.

– Jag vet att han tidigare spelat ytter, men vi tänker använda honom i nummer tio-rollen, säger tränaren som därmed kommer placera ut 30-åringen centralt i banan på ett offensivt mittfält.

Hur bra är Atakora nu om man jämför med hans senaste sejour i Sverige?

– Jag skulle säga att Atakoras form är på 60 procent just nu. Han behöver vänja sig med konstgräset. Han fick lite reaktioner under första träningen med ont i ryggen och så. Han måste komma in i det och vi tränar också extra med honom. Som jag var inne på tidigare har han haft det lite struligt under pandemin. Senaste klubben var ASKO Kara i Togo och han har inte tränat fotboll på två månader utan fått hålla igång själv – och det är ju inte samma sak. Vi tar det sakta men säkert, avslutar Younan vars Syrianska har seriepremiär borta mot Värmbol 1 maj.