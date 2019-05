Så går det för Södertälje kommun – här är senaste bokslutet: "En stor glädje"

Anmäl text- och faktafel

Det positiva resultatet på 670 miljoner kronor är dock lägre jämfört med 2017 – då gick Södertälje kommun plus 805 miljoner kronor.

– Det är för fjärde året i rad en stor glädje att få prata om årsredovisningen, i huvudsak ska sägas, vi gör återigen ett gott resultat, sa Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Av resultatet 2018 avsätts 50 miljoner kronor till kompetensförsörjningsfonden enligt den årsredovisning som presenterades på kommunfullmäktige på torsdagen.

– Vi anser att det viktigaste av allt är att vi kan konkurrera med andra kommuner om den utbildade personalen i princip alla våra verksamheter och på detta sätt visar vi att vi tar vår personal på allvar, vi tycker att våra anställda är viktiga och man ska kunna utvecklas inom Södertälje kommun, sa Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vidare kan man läsa att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Den var 6,3 procent 2018, jämfört med 6,6 procent 2017 och 7,2 procent 2016.

Alla nämnder gick plus utom äldreomsorgsnämnden som gick minus 20,1 miljoner kronor.

– Det har inte skapats den ordning och reda som vi önskat ännu. Men alla här i salen är medvetna om det arbete som vi gör, där vi prioriterar äldreomsorgen. I vår styrgrupp när det gäller personalens villkor, nya sätt att arbeta för att få bättre trivsel på arbetsplatsen och nöjdare personal och därmed också nöjdare vårdtagare, de äldre i vår kommun, sa Boel Godner.

Tekniska nämnden fick en anmärkning bland annat för brister i hanteringen av lagen om offentlig upphandling, brister i avfallshantering och brister i betalning av fakturor.

Men det var äldreomsorgen som ledde till den längsta och hetaste debatten på torsdagskvällen.

Moderaterna och Liberalerna vill införa Lov, lagen om valfrihet. Men de vill inte den styrande majoriteten där C och KD ingår. C och KD fick sig en känga av Moderaternas Anne-Marie Larsson, andre vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

– Glasklara besked av C och KD, det är viktigare att ingå i majoritetet än att de äldre får valfrihet och att inte man bryr sig om det man lovat sina väljare i valrörelsen, dundrade hon.

– Det var många som hade hoppats att C och KD i den nya majoriteten skulle göra något i en av deras hjärtefrågor, tyvärr lade de sig platt för Socialdemokraterna och Miljöpartiet, det är bara att beklaga, sa Liberalernas gruppledare Metin Hawsho.

KD svarade:

– När vi gick in den här mandatperioden och även under valrörelsen så var äldreomsorgen något som vi fokuserade väldigt mycket på. På grund av att vi sett under väldigt lång tid att vi behövde göra något. Vi har sagt när vi förhandlade i den nya majoriteten om ställningstagande under den kommande mandatperioden så kommer det inte att bli något Lov, sa KD:s gruppledare David Winerdal och fortsatte:

– Det som är viktigt för mig och som kristdemokrat är att vi lyfter det här som en viktig prioritering. Det är viktigt med valfrihet och därför menar vi att det finns andra sätt att få en hög grad valfrihet än just Lov. Vi har parkerat Lov den här mandatperioden.

– Är det här det enda sättet att få till valfrihet? Nej, naturligtvis inte. Vi är inte nöjda med äldreomsorgen, det är att av skälen varför Centern gick in i den här majoriteten, vi vill förändra och vi vill påverka så att den blir bättre, sa gruppledaren Tage Gripenstam.

Boel Godner pekade på att sist Södertälje hade Lov, som S, V och MP i den dåvarande majoriteten införde, så slutade det med polistillslag mot två av de största hemtjänstföretagen i Södertälje.

– Vi har den värsta erfarenheten i hela Sverige av den fria etableringen i äldreomsorgen, dundrade hon.

