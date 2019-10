Så funkar Scanias nya självkörande bilar: ”Vi vill visa upp framtiden”

Självkörande fordon är framtiden, åtminstone enligt Scania som nyligen gav en utvald skara journalister möjlighet att närstudera två konceptbilar vid Scania demo center. De två fordonen heter NXT och AXL. Den förstnämnda en buss som ser ut att vara hämtad ur en science fictionfilm, den andra en robust skapelse byggd för tuffa tag i stenbrott och grustag. Tre saker har de gemensamt: De är autonoma, saknar förarplats och är avsedda för transporter.

– Vi vill visa upp hur framtiden kan se ut och vi vill testa våra tankar. Här har vi tagit med så mycket nytt vi bara kan tänka oss, säger Scanias forskningschef Tony Sandborg om NXT:n.

Scania har tidigare utvecklat självkörande lastbilar och man har till och med testat detta på motorvägar i Finland. Men det har alltid funnits en kontrollförare ombord som kan gripa in om det behövs. Men nu har Scania gått ett steg längre – förarplatsen är helt borttagen.

Grundtanken när det gäller NTX:n är delningsekonomi. Den ska snabbt kunna byggas om från buss till exempelvis lastbil och på så vis kunna nyttjas alla dygnets timmar – transportera människor på dagen och kanske köra sopor på natten. Ett klimatvänligt koncept enligt Scania, eftersom fordon idag står outnyttjade många timmar per dygn

– Den är elektrisk, autonom och den kan delas mellan olika kunder med olika uppdrag – det är helt nytt, säger Tony Sandborg.

Fordonet som LT:s reporter får kika in i finns bara i ett exemplar. Den har ännu inte rullat för egen maskin och Scania har många tankar kring vad den ska klara av i framtiden. Planen är att just detta exemplar ska kunna köras under hösten, men ännu dröjer några år innan fordon lika NXT:n kommer i produktion

Video: Så funkar NXT:n.

– Vi pratar om år 2030 men den här är inte tänkt att gå i produktion som den ser ut nu. Det är en inspirationskälla för oss som vi nu testar om omvärlden vill ha. Hur lång tid det dröjer beror mycket på när det blir tillåtet med självkörande fordon på våra gator och när vi hittar ett affärsupplägg som gör att kunder kan dela på den.

Många delar på NXT:n är specialgjorda och går inte att köpa på stan. Tony nämner bromsarna som inte är av vanlig typ utan istället elektriska. Karossen är tillverkad av kolfiber, lätt och starkt men dyrt och svårproducerat.

– Svårt idag, men 2030 kanske vi vet hur man gör. Vi ville testa allt för att se vad det skulle bli och då blev det den här när det gäller framtidens stadstransporter, säger Tony Sandborg.

Robert Sjödin är projektets ledare. Han tar med LT:s reporter på en rundtur inne i bussen. Man slås av det blå ljuset från taket som ger huden en lite sjuklig färgton. Men ljuset är fordonets sätt att kommunicera med människor både i och utanför. Varningsfärger kan tändas och blinka i varierande kulörer beroende på vad som sker under färd runt eller i bussen.

– Eftersom det inte finns någon förare måste passagerarna och människor runt om kring kunna förstå fordonet. Vi har också en display under taket som visar var fordonet befinner sig på rutten, berättar Robert Sjödin.

Centralt placerad finns en lysande boll som egentligen är en pekskärm i form av en glob där passagerarna ska kunna inhämta information om bästa färdväg. I fören under en transparent kupa finner man ett litet stadslandskap som ska vara en verklighetstrogen kopia av staden som bussen kör i. Den ska visa var man befinner sig.

– Vi tänker det som ett koncept, i framtiden ett hologram, som man visar under kupan, säger Robert Sjögren.

Bussen tar 55 passagerare totalt, med 13 sittplatser och fem nedfällbara säten. Batterierna tar en timme att ladda och håller för 245 km.

NXT:n är snyggt byggd, med smakfulla detaljer och är avsedd att köras i bebyggda områden bland trafik och människor. AXL:en däremot har en helt annan framtoning. Den är byggd för tuffa tag och ska klara att transportera grus och sten i utmanande miljöer som exempelvis gruvor.

Här har Scania gjort som Kajsa Varg, tagit vad man haver. Den drivs av en dieselmotor och alla delar är hämtade ur dagens produktion men ihopsatta till något helt nytt, en autonom lastbil utan förarhytt.

– Det handlar om att skapa något så att våra kunder kan känna igen den som en Scaniaprodukt. Men nu har den ingen hytt och vi måste tänka om och visa upp en helt ny identitet, framtidens identitet. Formgivningen ska också anpassas till miljön där bilen är tänkt att arbeta. Den ska visa karaktär, berättar Xavier Carreras, formgivare i projektet.

Bilen är kantig och Xavier beskriver formen som en sten. Men det finns ett gott skäl till kantigheten. Ett fordon vars främsta syfte är funktion måste gå att reparera lätt. Med kantiga former är det enkelt att skära bort en skadad karossdel och svetsa dit en ny.

– Det är platta ytor med skarpa kanter. Om formerna skulle vara organiska som på en bil är det svårare. Tid är pengar och man måste kunna fixa den så fort som möjligt. Stötfångaren är gjord i tre delar så man inte behöver ta bort hela och koppla ur alla kablar om det händer något. På så vis sparar man massor av tid.

Färgsättningen rimmar med Scanias övriga konstruktionslastbilar. En särskild utmaning har varit att formge fronten på bilen, en knepig uppgift med tanke på att hyttens rutor normalt är en del av frontens grafiska uttryck på Scanias lastbilar. Här saknas både hytt och rutor.

– På våra vanliga lastbilar har vi det som vi kallar ”wrapping T”. Fönsterna tillsammans med den svarta frontluckan bildar ett T. På den är har vi vänt på T:et.

Även på AXL:en är ljussignalerna in viktig komponent. En led-slinga löper runt hela bilen och avger signaler i olika färger beroende på vad lastbilen gör. När LT:s reporter närmar sig vänster framflygel blinkar det till i grönt. Det är bilen sätt att säga: ”Jag ser dig”.

– Det kallas human machine interface, berättar Xavier Carreras.

Det som skiljer autonoma fordon från robotar, är att de med hjälp av sensorer, själva hittar bästa vägen mellan två punkter. En operatör anger start- och stoppunkt, sedan sköter bilen resten själv utifrån inprogrammerade kartor. Dyker hinder upp på vägen, stannar den, väjer eller tar en ny rutt.

AXL:en och NXT:n finns endast i dessa exemplar. De utgör Scanias blick in i framtiden. Om vi får se liknande fordon på våra gator om tio, femton år återstår att se. Många tekniska frågor ska lösas och juridiken måste hänga med i utvecklingen. Om du blir påkörd av en autonom bil – vems fel är det när det inte finns någon förare?

– Det är många saker som måste klaffa. Inte minst lagar och regler. Men det är enklare inom privata områden som en gruva. Då behöver vi inte vänta på lagar, säger projektledare Jihad Daoud.

Video: Se AXL:en rulla!