Så blir firandet på nationaldagen: ► Inställt på Torekällberget ► Han håller årets tal ► Hon sjunger nationalsången

Valborgsfirandet ställdes in, och nu är det klart att det inte blir någon fysisk folkfest på nationaldagen den sjätte juni heller. Firandet på Torekällberget ställs in och i stället bjuder kommunen in till ett digitalt firande på nätet.

Ett förinspelat program kommer ligga uppe på kommunens webbplats, på ABF:s webbplats och i sociala medier.

Programmet har spelats in på Södertäljes stadsscen och kommer rymma det traditionella högtidstalet, som i år hålls av tidigare stadsepidemiologen Johan Giesecke.

Det blir också musik av Mezzopotelge och ett framträdande av jazzmusikern Per Texas Johansson.

Nationalsången framförs av Åsa Dellham på sång och Anders Zibbe Holts på flygel.

Även i år delas Sankta Ragnhildsmedaljen ut i en ceremoni under dagen.

– I dessa dystra och allvarsamma tider vi nu genomlider är det viktigt att vi har något gemensamt att samlas kring, fira och högtidlighålla. Vi är glada att på detta sätt kunna erbjuda medborgarna att ta del av firandet, om än socialt distanserade, ändå samlade och enade i vår respekt och uppskattning för vår nation, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Firandet arrangeras av Södertälje kommun i samarbete med ABF.