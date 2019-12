Så bakar du årets konditors smarrigaste juldessert

Hos årets konditor på At six, lyxhotellet i Stockholm där hon jobbar, har julens smaker flyttat in.

Som prisad konditor är hon säker på smak och konsistens när hon skriver nya recept.

– Man vill ha något segt, krämigt, krispigt och mjukt. Smakmässigt ska man trycka på syran och sältan, så att det inte bara blir sött, sött sött – för då händer det inte så mycket, säger Isabella Westergren.

Det har gått två månader sedan Isabella Westergren tog hem segern i den stora branschtävlingen Årets konditor och korades till svensk mästare. Så snart resultatet kungjorts under Bak- och chokladfestivalen i Älvsjö drogs Isabella av scenen och en cirkus av fotografering och intervjuer väntade.

– Jag kunde inte sova den natten. Jag tror jag somnade vid tre och vaknade vid sex. Jag var så lycklig och i ett sånt glädjerus. Jag har fortfarande lite svårt att tro att det har hänt, berättar Isabella.

Sedan två år tillbaka arbetar Isabella Westergren som konditor på lyxhotellet At Six, där en viss gästande Petter Stordalen blivit särskilt förtjust i Isabellas praliner.

När det kommer till julens smaker gillar Isabella klassiska lussekatter eller saffransbullar med mycket smörfyllning och mandel. Pappas knäck och ris à la malta har en säker plats bland julens sötsaker, liksom allt med choklad.

– Jag är inte en gottegris egentligen, men choklad skulle jag inte klara mig utan. Senaste åren har jag gjort mycket rocky road. Det älskar jag.

Här har ni Isabellas recept på den ultimata juldesserten: