Rydé tar revansch på Skansholmen efter förra årets brak- och dunderkonsert: ”Jag var skitskraj”

Lagom till att Anne-Lie Rydé gick upp för sitt andra set på Skansholmens scen förra sommaren så öppnade sig himlen.

– Inför fullsatt terrass hamnade jag mitt i ett åskoväder som var helt makalöst. Micken lade ner, mixerbordet la ner ... Jag blev skitskraj, för jag har tidigare varit med om att stå på en scen där blixten slog ner, det är inte kul!, säger hon.

Men the show must go on, som de säger, och Anne-Lie Rydé, som förra året firade 40 år i branschen, vägrade att gå av scen och genomförde därför konserten i hällregn. På torsdag 1 augusti är sångerskan tillbaka på Skansholmen, den här gången i sällskap av två kompmusiker vilket innebär en annan slags prövning för sångerskan.

– Jag har den sortens röst – ett ”flyglarm” har den skämtsamt kallats– som nästan kräver ett fullt band för att det ska låta bra. Så det här blir en utmaning för mig eftersom jag måste tona ner rösten men ändå inte tappa energi på scen.

Anne-Lie Rydé började sin karriär i bandet Extra 1978 och slog 1983 igenom som soloartist. Rocken återkommer hon alltid till men sångerskan har under åren testat på många olika stilar. 1992 fick hon till exempel ett slags andra genombrott med 60-talsdoftande albumet ”Stulna kyssar” och hittar som ”En så'n karl”, ”Alla har glömt” och ”Du ser en man”, den sista en duett med Svante Thuresson.

– Mitt hjärta finns i rocken men det blev en befriande variation, att sjunga den sortens schlagermusik som jag själv växte upp med. Och det är kanske det roligaste med min karriär, att jag inte har varit rädd att testa något nytt, säger hon som vid sida av artistkarriären även har skådespelat en del och så jobbar hon med radio. I P4-programmet ”Jukeboxen” samtalar Rydé med kända svenska artister och låter dem spela sina favoritlåtar från förr.

Vem är drömgästen?

– Björn Ulvaeus. Både han och Benny Andersson är ju sådana fantastiska hjältar men jag känner att Benny som står för musiken i Abba alltid är den som blir mest uppmärksammad så jag vill prata med textförfattaren Björn. Jag har frågat honom men han är ständigt upptagen och jobbar hela tiden trots att han snart är 75 – jag älskar det!