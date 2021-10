Rockigt startfält – här är låtarna Jacqline tävlar mot i kväll

Om Jacqline Mossberg Mounkassa gått vidare efter veckans omröstning får vi veta först under kvällens sändning.

I dagens stora intervju i LT berättade hon om sitt låtval inför i ikväll: Beyoncés Crazy in Love.

– Jag ser upp till artister som vågar vara kaxiga och powerful samtidigt som de visar upp sin kvinnlighet. Det är så jag ser mig själv som artist, och det är väldigt viktigt för mig att visa upp. Jag vill inte försöka vara någon annan, säger hon.

Här är de hela listan på alla låtar som sjungs i kväll:

Erik Elias Ekström - Seven Nation Army av The White Stripes

Lana Sulhav - Bohemian Rhapsody av Queen

Birkir Blær - A Change Is Gonna Come av Sam Cooke

Amena Alsameai - I Will Always Love You (Dolly Parton version) av Whitney Houston

Philip Ström - Dancing On My Own (Calum Scott version) av Robyn

Fredrik Lundman - Rolling in the Deep av Adele

Jacqline Mossberg Mounkassa - Crazy In Love av Beyoncé

Daut Ajvaz - Yesterday av The Beatles

Annika Wickihalder - Respect av Aretha Franklin

Sunny Taylor - Imagine av John Lennon

Emma Petersson Håård - (I Can’t Get No) Satisfaction av The Rolling Stones